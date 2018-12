Ein Ort der Kommunikation

Die Mannheim Taylor Hotel- und Büroentwicklungsgesellschaft mbH wandelt ein früheres Kasernengebäude auf dem ehemaligen Taylor Areal um in einen Ort für neue Arbeitswelten. „Wir werden in Mannheim neue Standards setzen“, versprach Geschäftsführer Davut Deletioglu. Bei einer Veranstaltung zum Start des Projekts mit vielen Gästen stellte er das Entwicklungskonzept, sein Team, den Hotelbetreiber sowie Smart Office Serviceleistungen vor.

Deletioglu erklärte zunächst, weshalb sich sein Frankfurter Unternehmen für das Konversionsgelände in Mannheim entschieden hat: Das E-Gebäude, das aus der Vogelperspektive aussieht wie der Buchstabe, sei Teil des Green Business Parks Mannheim. Bei der Entwicklung des neuen Gewerbeparks seien 30 Tonnen Recyclingmaterialien verwendet worden. Der nachhaltige Aspekt zeige sich auch beim innovativen Versickerungskonzept, der keinen Regentropfen mehr verloren gehen lasse.

Anbindung an Verkehr

Das E-Gebäude steht auf einem 29 600 Quadratmeter großen Grundstück. Die Nutzfläche oberirdisch beträgt 18 000 Quadratmeter. Durch Neuinterpretation des Gebäudes sollen auf rund 12 000 Quadratmetern loftartige Büros entstehen, deren Grundrisse flexibel an die Mieterwünsche angepasst werden können. Auf den restlichen 6000 Quadratmetern entsteht ein Hotel mit 130 Zimmern und einem Restaurant. Die ersten Mieter der Büros sollen ab Juni 2019 einziehen. „Geplante Eröffnung des Hotels ist das vierte Quartal 2020“, so Deletioglu.

Ein wesentlicher Aspekt des Campus sei der grüne Außenbereich mit Amphitheater sowie vielfältigen Möglichkeiten zu Sport und Erholung. Hinzu komme die gute Anbindung an die A 6 und B 38. Mit dem Auto sei man in 38 Minuten am Flughafen in Frankfurt, in 23 Minuten in Heidelberg, in 33 Minuten in Darmstadt und in zwölf Minuten am Hauptbahnhof. Und von dort aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 24 Minuten auf Taylor. Außerdem soll es im April nächsten Jahres auf Taylor auch einen Straßenbahnanschluss geben. Angeboten, so Deletioglu, würden zudem Serviceleistungen, wie Bestellservice, Wäscheservice, Parkplatz-Management, E-Mobilitäts-Konzept und eine Chill-Out Lounge. Betreiber des Hotels ist die Arcona Management GmbH, die Hotels in ganz Deutschland, Österreich und in der Schweiz hat.

„Entdecken, entspannen, erleben“, so lautet das Motto von Arcona Hotel & Resorts. Geschäftsführer Alexander Winter erläuterte: Im Westflügel des E-Gebäudes entsteht ein Hotel mit 130 „stilvoll eingerichteten Zimmern und Maisonette-Räumen“ unter dem Dach für eine längere Verweildauer, Sauna und Fitnessbereich. Angeboten würde zudem Gastronomie und ein großzügiger Konferenzbereich.

Den Umbau des E-Gebäudes gestaltet der Frankfurter Architekt Martin Wilhelm. Er wolle die baulichen Merkmale nicht verändern, sagte er, sondern neu interpretieren. „Alles wird heller, offener und flexibler“, so der Architekt. Wolfgang Miodek von der Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim erklärte: „Durch das Hotel mit Gastronomie und Tagungsräumen wird das Gewerbeangebot auf Taylor komplettiert.“ Trotz vieler neuer Hotels im Innenstadtbereich sei hier mehr Bezug zur Autobahn, und die Großbetriebe seien eher im Großraum unterwegs.

Wolfgang Miodek freute sich über die neuen Arbeitsplätze, die hier entstehen. Sie seien auch gut erreichbar mit dem Fahrrad oder dem Öffentlichen Nahverkehr. Die Wirtschaftsförderung habe bereits zwei Büros hierher vermittelt. „Es gab ja zwischendurch auch mal Schwierigkeiten. Doch jetzt hat das ganze Projekt hier den richtigen Drive“, sagte er.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018