Ein Stadtteil feiert sich selbst

Ein so junger Stadtteil – mit so langer Feier-Tradition: Am Freitag und Freitag, 20., und Samstag, 21. Juli, lädt der Gemeinnütziger Bürgerverein bereits zum 35. Mal zu seinem Stadtteilfest. Ein Blick auf den Kreis der Mitwirkenden zeigt, wie stark der Zusammenhalt auf der Vogel-stang ist. Ruft der Bürgerverein zum Feiern auf, verschließen sich Vereine und Institutionen nicht, sondern packen mit an bei der Vorbereitung und dabei, dass beim Fest dann alles reibungslos über die Bühne geht.

Los geht es am Freitag, 20. Juli, um 17.30 Uhr. Auf dem Festplatz vor der Freizeitstätte am Freiberger Ring gibt es Speisen und Getränke und einen Markt. Um 19 Uhr lädt dann der Bürgerverein zum Spieleabend in die Freizeitstätte ein. Der Samstag steht früh um 10.30 Uhr ganz im Zeichen der offiziellen Eröffnung. Das Bierfass wird angestochen, der Bürgerchor singt, Tanzgruppen des Jugendhauses zeigen, was sie können, bevor sich dann nach den Begrüßungsworten der traditionelle Eröffnungsrundgang über den Festplatz anschließt.

Ab 11.30 Uhr bitten die Organisatoren zum traditionellen Eintopfessen. Auf dem Festplatz vor der Freizeitstätte serviert die freiwilligen Helfer Speisen und Getränke, und vor dem Kinderhaus haben Vereine und Institutionen ihre Infostände aufgebaut. Dort ist auch die Modellbauausstellung zu sehen, die Polizei informiert über Prävention.