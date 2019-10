Ein Tag der guten Laune

Der VdK auf großer Tour. © VDK

Der VdK Ortsverband Vogelstang/Im Rott hatte viel Glück mit dem Wetter beim Ausflug ins Elsass und in die Pfalz. Mit dem bewährten Fahrer Martin des Gartenstädter Busunternehmen von Dietmar Beck starteten die Ausflügler ihre Reise.

Zum Gelingen der Tagesfahrt hatte Gisela Martin bereits im Vorfeld fleißig die Anmeldungen entgegengenommen und die Platzvergabe koordiniert. Es ging nach Colmar, die drittgrößte Stadt im Elsass mit ihren pittoresken Fachwerkhäusern. Auch Klein-Venedig genannt, mutet die Stadt am Fluss Lauch aufregend und heimelig zugleich an. Zu Fuß oder mit dem Touristenbähnchen erhielten die Mannheimer einen nachhaltigen Eindruck der Stadt. Daneben war auch Gelegenheit zum gemütlichen Zusammensitzen, bevor die Gruppe nach Edesheim in der Pfalz aufbrach. Im Edesheimer Weingut Wolf genoss man die große Palette der pfälzischen Leckereien in Gläsern und auf Tellern. Reichlich versorgt mit zahlreichen Eindrücken ging die Tour bei einem gemütlichen Abend im Weingut und der Heimfahrt zu Ende. Die VdK-Mitglieder und ihre Freunde hatten einen schönen Ausflugstag erlebt. red/scho

Freitag, 25.10.2019