„Ein teurer Schildbürgerstreich“

Es ist ein ständiges „Stopp und Go“ der Fahrzeuge vor den jüngst eingezeichneten Querparkplätzen in der Thüringer Straße. Manche fahren trotz Reduzierung auf einen Fahrstreifen im Gegenverkehr weiter - über die eingezeichneten Linien hinweg dicht an den parkenden Fahrzeugen vorbei. Hält der Gegenverkehr an, kommen ihm nicht nur einzelne Fahrzeuge, sondern nicht selten auch parallel dazu über die Parkflächen fahrend Radfahrer entgegen.

Als einen „teuren Schildbürgerstreich“ bezeichnete der Vorsitzende des Bürgervereins Vogelstang, Gunter U. Heinrich, die geänderte Verkehrsführung in der Thüringer Straße. Schnell erreicht hätten ihn zahlreiche Anfragen von Bürgern, die weder informiert noch angeschrieben und die Maßnahme erläutert worden sei. Zur „Verkehrsberuhigung“ hätten die Verkehrsplaner der Stadt auf der Ringstraße Längs- und Querparkzonen markiert. Dies führte vor allem im Bereich der Querparkplätze zu einer deutlichen Verengung der Ringstraße, die dort jetzt nur noch wechselseitig einspurig befahrbar sei. Das führe zu einem Chaos, insbesondere bei starkem Verkehr zu den Bring- und Abholzeiten zur Grundschule. Auf Nachfrage hätten sich die Verkehrsplaner auf einen Beschluss des Bezirksbeirates berufen, berichtete Heinrich. „Doch der Bezirksbeirat ist kein Beschlussorgan, der Bezirksbeirat kann bitte Vorschläge machen und Maßnahmen anregen, einzig verbindlich ist nur der Beschluss des Gemeinderates“, erklärte der frühere Bezirksbeirat. Ein solcher Beschluss aber sei ihm nicht bekannt. Mit der Maßnahme werde das Verkehrskonzept des Stadtteils, das sich seit vielen Jahrzehnten bewährt habe, zerstört. Anhand eines Plans erläuterte Heinrich das Ringstraßensystem der Vogel-stang.

Schwer einsehbar

Die eine Ringstraße führt von der Pommern- und Brandenburger- über die Thüringer- bis zur Weimarer Straße. Die Zweite über die Magdeburger und Sachsenstraße hoch zum Vogelstangzentrum. Auf der anderen Seite von der Magdeburger über Chemnitzer Straße zur Spreewaldallee sowie von der Römer- und Pommernstraße über die Mecklenburger Straße zum Geschwister-Scholl-Gymnasium. „Das hat sich bewährt, weil dadurch Einsatzfahrzeuge wie Krankenwagen, Notarzt, Feuerwehr oder Polizei durch die relativ breiten Ringstraßen schnell einfahren und so blitzschnell rein in die Querstraßen kommen. Er habe den Eindruck, dass der Sachbearbeiter gar nicht groß drauf eingegangen ist, ihre Argumente abgewischt worden seien vor dem Hintergrund der erwünschten „Verkehrsberuhigung“. Dass die Fahrzeuge auf der 9,5 Meter breiten Straße rasen, sei aber ein anderes Thema. Sinn und Zweck der Ringe sei die Verkehrsführung. „Es geht weniger um Stellplätze, sondern um das Sicherheitsgefühl, wenn man die Ringe in Frage stellt“, betonte Heinrich. Wegen all der Probleme in der Thüringer Straße haben sich die Anwohner zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen und Unterschriften gegen die Maßnahme gesammelt.

Silke und Ercan Kalyoncu berichten: „Die Fahrzeuge fahren weiter viel zu schnell, es ist ein ständiges „Stopp und Go“. Die Autofahrer hupten und beleidigten sie, wenn sie was sagten. Sie quetschten sich zu zweit durch die Engstelle, da fahre auch keiner 30 Stundenkilometer. Außerdem seien die Straßenbereiche bei den Querparkplätzen nur sehr schwer einsehbar, vor allem wenn größere Fahrzeuge schräg geparkt abgestellt würden. „Bei einem Überholvorgang ist ein Auto unserer Tochter Sila fast über die Füße gefahren“, klagen die Eltern. Inzwischen hat die Bürgerinitiative die Unterschriftenlisten der Stadt übergeben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020