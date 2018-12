Einfach mal reinschnuppern in den Job

In der neunten Klasse wird es langsam Zeit, mal in einen möglichen späteren Beruf hineinzuschnuppern. Daher fand an der Geschwister-Scholl-Realschule auf der Vogelstang die Berufsorientierungswoche statt. Die Schüler sind in dieser Klassenstufe 14 bis 15 Jahre alt und stecken in der Pubertät. Trotzdem kommen sie nicht drumherum, sich mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen.

Lust auf Zukunft machen

„Manche Schüler haben noch gar keinen Plan, andere schon eine Vorstellung. Tatsache ist aber, dass sie sich Ende des Schuljahres bewerben müssen“, sagte Firdes Albayrak-Celik, Berufsorientierungsbeauftragte. Seit einigen Jahren organisiert sie die Veranstaltungswoche. Um den Schülern Lust auf die Zukunft zu machen, war die Woche sehr abwechslungsreich gestaltet. Es ging los mit einer Beratung vom Berufsinformationszentrum (BIZ), bei der man sich einen Überblick verschaffen konnte, welche Berufe für einen infrage kommen. Dienstags gab es eine Veranstaltung des Bildungsnetzwerks Coaching4Future, das für MINT-Berufe wirbt, parallel dazu fand ein Bewerbungsknigge der Barmer Ersatzkasse statt. „Mittwochs haben die Schüler Betriebe besichtigt, wie BASF und Roche, aber auch einen kleinen wie den evangelischen Kindergarten“, so Albayrak-Celik.

Am Donnerstag war der Haupttag, der von der IHK Rhein-Neckar organisiert wird. Hier konnten sich die Schüler vor Ort Vorträge von verschiedenen Arbeitgebern anhören, darunter auch Edeka und die Polizei. „Was schätzt du, wie viel wiegt der Schutzanzug?“, fragte Julia Ajtai die Schülerin Melissa, nachdem sie ihr eine Ganzkörper-Ausrüstung angelegt hatte. „Zehn Kilo“, antwortete die Schülerin. Ganze 25 Kilo wiegt der Anzug, den die Polizisten in gefährlichen Situationen tragen. Ajtai ist selbst noch Auszubildende bei der Polizei Heidelberg. „Dort fahren wir zusammen Streife“, fügte ihr Ausbilder Florian Hartlieb hinzu. Die Polizisten stellten ihren Werdegang vor, danach zeigten sie den Schülern Bilder von Einsatzbereichen, vom SEK bis zur Hundestaffel, und beantworteten Fragen dazu.

Die IHK macht mit diesem Info-Tag eine Tournee durch die Schulen. „Die Real-, Werksreal- und Hauptschulen kommen auf uns zu. Wir haben 40 Termine pro Jahr, für nächstes Jahr wird schon gebucht“, sagte Iris Wolf von der IHK. „Beim Info-Tag sind Azubis im Einsatz, die nur ein wenig älter sind als die Schüler selbst, sodass diese dann ein Gegenüber aus Augenhöhe haben und sich eher trauen, Fragen zu stellen.“ Kge

