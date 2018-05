Eintauchen in verzauberte Welten

Anzeige

Unter dem Titel „Mannheim in Infrarot“ zeigt das Stadtteilcafé „Das Wohnzimmer“ noch bis zum 26. Mai Infrarot-Fotografien in Schwarz-Weiß von Charlotte Steffan. Die Ausstellung füge sich wunderbar in den Raum ein, sei ein Mehrwert für „Das Wohnzimmer“, meinte Vorsitzende Kerstin Ammon bei der Eröffnung. Die Gäste bei der Vernissage im Rahmen der 24. Kulturtage begrüßte die Fotografin Elsa Hennseler-Etté als Mitglied des Kulturarbeitskreises. Sie hatte Steffan bei einer gemeinsamen Ausstellung in C 7 kennengelernt und dabei festgestellt, dass sie beide auf der Vogelstang arbeiten und wohnen.

Charlotte Steffan, geboren 1954 in Sinsheim, ist Autodidaktin im Bereich der Fotografie und Bildbearbeitung. Seit 2005 ist die pensionierte Postbeamtin als freischaffende Fotokünstlerin mit den Schwerpunkten grafische Detail-Fotografie, künstlerische iPhone-Fotografie und Infrarot-Fotografie tätig. In zahlreichen Ausstellungen konnte Steffan ihre Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Diverse Firmen- und Privatankäufe sowie Veröffentlichungen unterstreichen ihren Erfolg.

Nach der Geburt ihres Kindes habe sie ihre Liebe zur Fotografie entdeckt, berichtete Steffan. Im Fotogeschäft von Anneliese Herd auf der Vogelstang habe sie ihre erste Kamera gekauft. Von Anfang an begeisterte sie die Landschaft, aber ebenso die Architektur. Ihre Kamera war ihre ständige Begleiterin, ob beim Spaziergang im Luisenpark oder beim Blick aus dem Fenster ihrer Wohnung auf Vogelstang. Überall gab es Faszinierendes zu bestaunen und festzuhalten.