Engagement belohnen

Die Vogelstängler können von Glück sagen, dass sich ein Trägerverein um den Bürgersaal, sozusagen die „gute Stube“ des Stadtteils, kümmert. Hier haben sich Ehrenamtliche aus Vereinen zusammengefunden, um den Betrieb der Räumlichkeiten selbst zu stemmen – ein gutes Stück bürgerschaftliche Selbstverwaltung. Dass sich die Mitglieder für ihren Saal engagieren und die Stadt erfolgreich dazu gebracht haben, dringend notwendige Sanierungsarbeiten anzugehen, darf als Erfolg gewertet werden. Boden, Türen und Fenster haben es nötig, wie jeder sehen kann.

Freilich ist nach wie vor ungeklärt, wie man mit dem Mobiliar, das ebenfalls in die Jahre gekommen ist und das an manchen Stellen seine besten Zeiten längst hinter sich hat, verfahren soll. Selbst die Kosten zu übernehmen, kommt für den Verein nicht in Frage, dazu reichen die Einnahmen nicht. Zwar ist die Stadt nur für den Bauunterhalt zuständig, aber vielleicht ergeben sich – etwa in Lehrwerkstätten – Möglichkeiten, kaputte Schubladen sozusagen für den guten Zweck zu renovieren. Und vielleicht findet sich ja in irgendeinem Budget noch der eine oder andere Euro, mit dem man Kühlschrank, Spülmaschine und Dunstabzug gebraucht ersetzen könnte. Dazu sollten sich Verein, Verwaltung und Kommunalpolitiker zusammensetzen. Damit bürgerschaftliches Engagement belohnt wird.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019