Anzeige

Der Berliner-Verkauf zugunsten der Aktion Sorgentopf hat Tradition bei Real. In diesem Jahr kamen das Stadtprinzenpaar Oliver I. und Miriam I. ins Kurpfalz-Center, um den Verkauf der Fasnachtsküchle zu unterstützen. Auch das Esser-Haus, das Jugendhaus und das Frühstück an der Scholl-Werkrealschule profitierten wieder. Real hatte 5000 Berliner gespendet „und alles, was der Sorgentopf sonst noch so braucht“, wie Geschäftsführer Jürgen Bieda bei der Scheckübergabe betonte. dir