Eröffnung der 24. Kulturtage

Anzeige

Mit einem „Kulturellen Gaumenkitzel“ beginnen am Freitag, 13. April, um 19 Uhr die 24. Kulturtage Vogel-stang. Der Kulturarbeitskreis war wieder fleißig und hat wieder einen bunten Strauß von insgesamt 14 Kulturveranstaltungen zusammengestellt – da ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Burkhard C. Kosminski, Schauspielintendant und Betriebsleiter am Nationaltheater Mannheim, wird zur Eeröffnung im Forum der Geschwister-Scholl-Schulen um 19 Uhr als Schirmherr das Grußwort sprechen. Als Vorgeschmack wird es zum Auftakt einige Schmankerl aus dem Gesamtprogramm der Kulturtage zu sehen geben. So bringt das Duo Sommergeflüster aus dem Capitol (Ralf Bopp und Kati Sommer) Stücke Deutscher Pop-Poesie zu Gehör, die Theater-AG des Scholl-Gymnasiums zeigt einen Ausschnitt aus dem Theaterstück „Der Drache“. dir