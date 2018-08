„Es geht darum zu handeln – Appelle verpuffen“

Anzeige

Zu wenig Konkretes

Überhaupt ist ihr in der Kommunalpolitik heutzutage vieles zu vage. „Es kommt mir zu wenig Konkretes bei raus“, sieht sie Verwaltung und Gemeinderat in der Verantwortung: „Stadt und Politik müssen handeln – da drücken sich alle ein bisschen vor.“ Allerdings, das gibt sie zu, seien die Manschetten für die Handelnden früher nicht so eng gewesen. Vor allem müsse sich die Politik am Machbaren orientieren: „Alle Scherze gehen nicht“. Wie man in einem der am dichtesten besiedelten Ländern der Erde mehr Einfamilienhäuser fordern könne, sei ihr ein Rätsel. „Wir müssen viel mehr in die Höhe bauen“, fordert Anita Gentgen und erinnert an Umfragen der ML aus den 80er Jahren, die ergaben, dass sich Menschen, die in Hochhäusern wohnten, darin wohlfühlten. Am Rande des Buga-Parks in Käfertal-Süd hochgeschossig zu bauen, hält sie mit Rücksicht auf die vorhandene Bebauung aber auch für bedenklich.

Seit 1971 wohnt Anita Gentgen auf der Vogelstang. Der Stadtteil sei von der Planung her eine einmalig gut gelungene Siedlung, findet sie. Die entscheidende Frage sei nur, ob das dann auch in der Praxis tauge. So bedauert Gentgen, dass ihrem früheren Anliegen, auf die Bungalows ein Stockwerk draufzusetzen, nicht stattgegeben wurde. Stattdessen habe es eine Erhaltungssatzung gegeben. „Jetzt sind alle Jüngeren weggezogen“, stellt sie fest. „Nur noch alte Leute.“ Sinnvoll für die Entwicklung des Stadtteils sei das nicht.

Ob Gastronomie am See, Schulentwicklung oder Umweltverträglichkeitsuntersuchung für Franklin – Anita Gentgen möchte und kann bei vielen Themen noch mitreden. Bis heute engagiert sie sich im Seniorenrat Mannheim und im Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreis. Mit ihren 90 Jahren ist sie ein gutes Beispiel, wie man bis ins hohe Alter politisch aktiv sein kann. Dabei hat sie sich nie festlegen lassen und hält es mit dem Komiker Werner Finck: „Ich sitze zwischen allen Stühlen und fühle mich wohl dabei.“

