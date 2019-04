Es geht um Spaß am Tennis

Am 28. April können Tennisinteressierte einfach auf der Anlage der Tennisgemeinschaft Vogelstang (TGV) in der Römerstraße 136 vorbeikommen und in den Tennissport hinein schnuppern. Die Aktion steht unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ und die TGV bietet den Besuchern ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Ab 11 Uhr gibt es ein kostenloses Schnuppertraining für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch die Trainer der Tennisschule Lukas Schölch. Für Bambini bis etwa sechs Jahre wird parallel eine Ballschule zur Förderung von Koordination und Ballgefühl angeboten. Ab 13 Uhr können dann Fortgeschrittene ihre Fähigkeiten an den beiden Stationen „Smash & Volley“ sowie „Aufschlag“ verbessern. Ab 14 Uhr findet das traditionelle „Schleifchen-Spaßturnier“ für Jedermann statt. Dabei steht der Spaß im Vordergrund, wer am Ende des Turniers die meisten Schleifchen gesammelt hat und es winken kleine Sachpreise. Abgeschlossen wird der Tag mit einem Grillfest mit Freibier, das der Vorstand spendiert. Die Tennisanlage liegt direkt am Bahnübergang zwischen Vogelstang und Wallstadt und ist daher auch mit dem öffentlichen Nahverkehr gut zu erreichen. Für Fragen steht Jugendwart Matthias Frank unter der jugendwart@tg-vogelstang.de zur Verfügung. Weitere Informationen, auch zu Schnuppermitgliedschaften oder den Camps für Kinder, sind unter www.tg-vogelstang.de zu finden. scho

