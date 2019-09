Ex-Banker Heidenreich predigt

Am Sonntag, 29. September, um 10 Uhr ist Karl Heidenreich zu Gast in der evangelischen Vogelstanggemeinde im Eberswalder Weg. Der Ex-Banker predigt im Rahmen der Reihe „Fünf außer der Reihe“. Vier bis fünf Monate gibt es im Jahr, die statt vier Sonntagen fünf haben. Diesen fünften Sonntag im Monat, der also aus der Reihe fällt, bittet die Gemeinde Menschen, eine Predigt aus ihrer christlichen Sicht in Bezug auf ihr Berufsleben zu halten.

Heidenreich, 1941 in Mannheim geboren, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Seine Karriere als Banker begann er 1969 als Vorstandsassistent bei der Badischen Kommunalen Landesbank in Mannheim. Zuletzt war er verantwortlich für die Kreditrisikopolitik des LBBW-Konzerns. Nach 19-jähriger Vorstandstätigkeit trat er 2005 in den Ruhestand. Die Verbundenheit mit seiner Heimatstadt und der Region zeigte sich in seinem ehrenamtlichen Engagement für Kunst und Kultur, wissenschaftliche und karitative Einrichtungen, das er im Ruhestand fortsetzte. Von 2008 bis 2012 war er Vorsitzender des Vorstands des EHV Förderverein der Evangelischen Vogelstang-Gemeinde. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019