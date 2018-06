Fairplay steht an erster Stelle

Anzeige

Übersteiger, Dribblings und Tore am Fließband lieferten die Teilnehmer bei der Straßenfußball-Weltmeisterschaft im Pausenhof der Geschwister-Scholl-Schulen. „Wir organisieren die Straßenfußball-WM gemeinsam mit dem Fachbereich Sport und Freizeit, der Jugendarbeit Mobil sowie dem Spielmobil“, wie Michael Holzwarth vom Sportkreis Mannheim verriet. Hier auf der Vogelstang sei es die zweite Station nach der Eröffnung der Veranstaltungsreihe im Jugendhaus Erlenhof. Das Finale findet am 28. Juni im Jugendtreff Lindenhof statt.

Insgesamt elf Teams kämpften um den Turniersieg und der damit verbundenen Qualifikation für das Finale. „Die meisten Mannschaften treten klassenverbandsweise an“, erklärte Holzwarth. Einige hätten sich aber auch selbst gebildet. Wichtig sei nur, dass pro Team ein Mädchen auf dem Feld stehe. Dieses müsse im Spiel dann auch mindestens ein Tor erzielen, damit die Tore der Jungs überhaupt in die Wertung kämen, wie er erläuterte.

Mädchentore zählten zudem doppelt. Das Niveau der Kicker sei recht unterschiedlich, stellte Michael Holzwarth in seinen Beobachtungen fest. „Manche Teilnehmer kicken in Vereinen und haben am Ball einige Tricks drauf.“ Doch auch der Fairplay Gedanke spielte eine entscheidende Rolle. Bis zu drei Punkte könnten so pro Partie gewonnen werden, wie Holzwarth erzählte. „Es kann dann schon mal vorkommen, dass ein Team, das nach Toren verloren hat, am Ende durch die Fairplay-Wertung gewinnt“, wie er unterstrich. Welche Fairplay-Regeln zur Geltung kamen, wurde vor jedem Spiel neu ausgewürfelt. Nach dem Zufallsprinzip erfolgte ebenso die Zuweisung der Länderfarben. Andreas und seine Mannschaft traten an diesem Tag für Argentinien an. Das Team der Realschule hatte sich viel vorgenommen. „Natürlich wollen wir gewinnnen“, meinte der Zwölfjährige. Bei der WM in Russland wünsche er den Gastgebern den Titel. In seiner Freizeit spiele er eigentlich lieber Eishockey. „Da geht es jedoch wesentlich körperlicher zu“, räumte er ein. Für die spielerische Finesse der Argentinier von der Geschwister-Scholl-Realschule sorgte Noel. Der Zwölfjährige kickt immerhin seit sechs Jahren für die Jugend der TSG Hoffenheim. „Dort spiele ich Flügel oder Abwehr“, erzählte er. Eine Premiere war die Straßenfußball-WM für die elfjährig Emily. „Ich habe vorher noch nie Fußball gespielt“, berichtete sie. „Die Jungs haben mich überzeugt hier mitzumachen.“ Nun hoffe sie mit den wichtigen Mädchentoren das Vertrauen zurückzuzahlen, wie Emily betonte.