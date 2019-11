Fest zum Jubiläum

Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, feiert das Gemeindezentrum Zwölf Apostel sein 50-jähriges Bestehen. Das große Festwochenende beginnt am Samstag, 9. November, um 18 Uhr mit einer Nacht der Lichter, einem Taizé-Gottesdienst, in der Kirche. Ab 20 Uhr steigt dann das bunte Programm mit dem Trio Streetlife 3, dem Square Dance & Clogging Club nawiegehtdas.de aus Brühl und Horizont, einer ehemaligen Band aus Zwölf Apostel, die in den 1970er und -80er Jahren sehr aktiv war. Für Essen und Getränke sorgt die Gemeinde.

Am Sonntagmorgen geht es um 11 Uhr mit einer Eucharistiefeier mit der Band Just7 and friends los. Anschließend findet ein Sektempfang mit Mittagessen statt, danach serviert man Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Unterhaltung am Nachmittag sorgt die Blechbläsergruppe Spätlese Ensemble. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.11.2019