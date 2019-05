Film über Brasilien im Fritz-Esser-Haus

Im Fritz-Esser-Haus in der Weimarer Straße 32 ist am 23. Mai um 15.45 Uhr wie Kurt Krieger, Stadtbaudirektor a.D, zu Gast, diesmal mit einem Filmvortrag über eine aufregende Reise durch Chile, Argentinien und Brasilien. Als Weltenbummler und Hobby- Filmer hat Krieger zahlreiche Länder fast aller Erdteile besucht, seine Filmberichte handeln von fremden Kulturen, von Menschen und ihren alltäglichen Lebensgewohnheiten. Sein Filmvortrag beginnt zunächst mit einem einleitenden Bericht über die Geschichte, Kultur und Religion der bereisten Länder, um den Zuschauern so einen umfassenden Eindruck zu verschaffen. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019