Fußballer in Spiellaune

Erfolgreiches Turnier für die Fußball-Jugend des SSV.

Auf dem Sportplatz des SSV Vogelstang wurde jetzt der 1. Stängler Cup ausgetragen. An zwei Wochenenden sahen die Zuschauer dabei 170 Spiele. Den Anfang machten die jüngsten Kicker, bei denen der Spaß an der Bewegung und am Spiel mit dem Ball im Vordergrund steht.

Weiter ging es mit den E-Junioren, bei ihnen ist der sportliche Ehrgeiz erfahrungsgemäß schon ausgeprägter. Hier konnte die E1 des SSV nach einem spannenden Finale gegen den SV Waldhof Mannheim den zweiten Platz erreichen. Auch bei den D-, C- und B-Junioren waren die „Lokalmatadoren“ erfolgreich. So gewann die D1 Platz drei, und die C-Jugend holte sich nach einem spannenden Finale im Elfmeter-Schießen den Turniersieg.

Gelungenes Turnier

Bei der B-Jugend wurde um den Wanderpokal des Bürgervereins gespielt. Dieser ging in diesem Jahr an den SKV Rot Weiß Darmstadt. Nach vier Tagen endete das Sommerturnier schließlich, und der SSV Vogelstang bedankte sich bei allen teilnehmenden Mannschaften, Trainern, Gästen, Eltern und Helfern, die allesamt zum Gelingen der Spiele beigetragen hatten. scho

