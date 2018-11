Gäste aus Chisinau

Bernd Kupfer (l.) begrüßte die Schüler und Lehrer. © BK

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium hatte jetzt wieder Gäste aus Moldawien: Die Schulpartnerschaft zwischen dem Gymnasium und dem Liceul Mihail Kogalniceanu besteht seit nun zehn Jahren. Die Liceul Mihail Kogalniceanu ist die einzige Schule in der Republik Moldau, die Deutsch als erste Fremdsprache anbietet und zum deutschen Sprachdiplom führt.

Die 20 Schülerinnen und Schüler aus Chisinau, die Mannheim besuchten, sprechen und verstehen daher alle sehr gut die deutsche Sprache und sind zudem sehr an der deutschen Kultur und Geschichte interessiert. Während des Aufenthalts in Mannheim besuchten die moldawischen Schüler mit ihren Gastgeschwistern den Unterricht am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Hier wurden schnell Unterschiede zwischen dem deutschen und dem moldawischen Schulsystem sichtbar.

Am Ende des Austausches fand der traditionelle Abschlussabend in der Mensa des Geschwister-Scholl- Gymnasiums statt, wo bei Essen und Trinken noch ein reger kultureller Austausch stattfand.

Dank an die Lehrer

Der Vertreter der Stadt, Stadtrat Bernd Kupfer, dankte in seiner Rede vor allem den Lehrkräften für ihr Engagement und ihre Begeisterung, mit der sie den Austausch begleiten. „Die hier entstehenden Freundschaften und Eindrücke der jeweils anderen Kultur bleiben auch weit über den Austausch hinaus erhalten und bilden eine wichtige Brücke zwischen den beiden Städten“, so versicherte Bernd Kupfer beim Zusammentreffen mit der Gruppe. Er freue sich „über die regelmäßigen Begegnungen, die eine Städtepartnerschaft mit Leben füllt“. red/scho

