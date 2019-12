Ganze Wagen voller guter Gaben

Jedes Kind sollte ein Weihnachtsgeschenk bekommen, und wenn es der Familie finanziell nicht möglich ist, wird eben von außerhalb ein bisschen nachgeholfen. Dieses Ziel hat sich die Aktion Sorgentopf auf die Fahnen geschrieben. Der 1994 auf der Vogelstang gegründete Verein hilft immer dann, wenn Leute vom Stadtteil in Not geraten, ganz gleich, ob es sich um Kinder, Erwachsene, Familien oder Institutionen, wie zum Beispiel Schulen, handelt. „Seit 20 Jahren gibt es die Weihnachtswunschbaumaktion, bei der Kinder einen Wunsch bis zu 20 Euro äußern dürfen. Die Erzieherinnen überprüfen, wo welches Geschenk erhältlich ist“, erklärt Anneliese Herd, erste Vorsitzende des Vereins Sorgentopf.

Die Wünsche werden auf Wunschzettel geschrieben, mit denen dann ein Weihnachtsbaum dekoriert wird, der ab Anfang Dezember im Kurpfalz-Center vor dem Real-Markt steht. Die Besucher des Centers können sich einen Wunschzettel aussuchen und während ihres Einkaufs erfüllen. Der Verein sammelt die eingepackten Geschenke, und an Weihnachten gibt es schließlich die Bescherung.

Kinder vom Wespin-Stift, der Vogelstangschule und den beiden Kinderhäusern Vogelstang und Dresdener Straße waren unter den Empfängern der Geschenke. Center-Manager Björn Alexander Kirschsieper und Ralf Rassilier, Leiter des Real-Marktes, tragen die Aktion mit. „Unser Dank geht an den Sorgentopf und das Center-Management. Wir möchten Kinder glücklich machen, die es an Weihnachten nicht so guthaben“, sagte Rassilier. „Auch unseren Kunden sind wir dankbar, dass sie mitgemacht haben.“

Lieder und Gedichte

Der Weihnachtsmann durfte nicht fehlen, ihn stellte der 16-jährige Christian Kluge, ein ehemaliger Schüler der Eugen-Neter-Schule, dar. „Ich bin stolz auf meinen Sohn, dass er den Nikolaus spielt“, meinte seine Mutter Gabriele. Viel zu tun hatte er, denn die rund 150 Geschenke waren auf mehrere Einkaufswagen verteilt. Dieter Marten vom Wespinstift spielte die „Weihnachtsbäckerei“, die Kleinsten durften ein Lied vorsingen und Schülerin Cheyenne Ladwig las ein Gedicht vor, bevor es ans Auspacken ging. kge

