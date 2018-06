Geistliche Lieder und Pop-Musik

Anzeige

Immer wieder traten andere Gesangskünstler, die sich wöchentlich zur Probe treffen, vor das Mikrofon, um fachkundig in die Lieder einzuführen. Außerdem interpretierte der junge Klangkörper noch Stücke wie „Thank you for the music“, „Super Trouper“, „Mamma Mia“ oder „We are the world“ aus der Feder von Michael Jackson und Lionel Richie. Plötzlich standen die Sänger in dichtem Trockeneisnebel. Mit seiner überbordenden Singfreude riss der Nachwuchs das Publikum zu tosendem Beifall hin.

Zum ökumenischen Jugendchor auf der Vogelstang gehört der flexible Tenor-Sänger Florian Zymela, der seit seinem vierten Lebensjahr am Chor teilnimmt und soeben am Geschwister-Scholl-Gymnasium das Abitur abgelegt hat. Was er jetzt machen will, weiß er schon: „Ich möchte molekulare Biotechnologie studieren“, schilderte der 19-Jährige nach dem Auftritt. Ihm bereite es große Freude, in der Gemeinschaft zu singen.

