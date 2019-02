Gemeinde reist zum Kirchentag

Die Evangelische Vogelstang-Gemeinde wird zum Evangelischen Kirchentag vom 19. bis 23. Juni in Dortmund reisen. Die Gruppenfahrt mit der Deutschen Bahn muss organisiert werden, daher bittet die Gemeinde um verbindlichen Anmeldungen, damit die Zugtickets bestellt werden können. Untergebracht werden die Teilnehmer in Privatquartieren in Dortmund, die Unterkünfte vermitteln die Organisatoren des Kirchentags. Bis zum 1. März müssen Interessierte sich anmelde im Pfarrbüro im Eberswalder Weg 49-51, Tel. 0621/ 70 40 12. Mitte April gibt es dann eine Infoveranstaltung für alle Mitreisenden im Gemeindezentrum. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.02.2019