Gemeinden laden zur Abendmusik

Am 19. Januar um 18 Uhr kann man im Evangelischen Gemeindezentrum Vogelstang im Eberswalder Weg 49 die erste Mannheimer Abendmusik erleben. Die Petrusgemeinde Wallstadt und die Vogelstang-Gemeinde haben diese Reihe von geistlichen Abendmusiken gemeinsam ins Leben gerufen. Ähnlich den englischen „Evensongs“ mit ihrer großen Tradition verbinden die Abendmusiken alte Gebetsformen der Klöster mit einem zeitgenössischen musikalischen Schwerpunkt.

Die erste Abendmusik gestaltet die Jugendkantorei Vogelstang musikalisch mit Teilen der „Missa 4 You(th)“ von Tjark Baumann und Teilen der „Mass of the Children“ von John Rutter. Die musikalische Leitung hat Sebastian Osswald, Pfarrerin Heike Helfrich-Brucksch hat die liturgische Leitung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Fortgesetzt wird die Reihe dann mit der zweiten Mannheimer Abendmusik im Februar in der Petruskirche Wallstadt. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020