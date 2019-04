Gemeinsam gut gefärbt

Gelungenes Miteinander: Alt und Jung färbten gemeinsam Eier. © Geiler

Die Senioren des Fritz-Esser-Hauses hatten vor Ostern besonders netten Besuch, über den sie sich freuen konnten. Kinder des evangelischen Kindergartens im Zwickauer Weg waren vorbeigekommen, um an einem Nachmittag mit ihnen Ostereier zu färben. Im Speisesaal ging es munter zu, man merkte den Kleinen und auch den Großen an, dass sie Spaß hatten.

Zusammenarbeit gepflegt

„Das Ostereier-Färben machen wir heute zum ersten Mal mit den Kindern zusammen, aber ansonsten gab es schon viele gemeinsame Aktionen wie einen eigenen Fasnachtszug, ein St-Martins-Spiel und eine Weihnachtsfeier“, sagte Patricia Güven, Leiterin der Sozialbetreuung im Fritz-Esser-Haus, das zur Awo gehört. „Die Zusammenarbeit zwischen der Senioreneinrichtung und dem Kindergarten besteht schon seit über zehn Jahren. Unter den Senioren ist eine Dame, die den Kindern Schürzen fürs Backen genäht hat. Ostereierfärben kennt jeder, die Senioren haben es auch als Kinder gemacht, deshalb eignet es sich so gut. Außerdem ist es schön, wenn alte Bräuche gepflegt werden.“

Das Fritz-Esser-Haus möchte zeigen, dass es eine offene Einrichtung ist: „Die Awo hat die Aktion ,Nachbarschaft ist …’ gegründet, um zu signalisieren, dass die Türen offen stehen für andere Einrichtungen im Quartier. Auch das Tierheim kommt manchmal mit Hunden vorbei, zum Streicheln und Spielen. Das kommt gut an“, sagte Johannes Wagner, Leiter des Fritz-Esser-Hauses.

Zurzeit entsteht gerade ein Anbau mit 120 Einzelzimmern. Sind diese fertig, werden sie belegt. Im zweiten Bauabschnitt wird das restliche Gebäude für betreutes Wohnen und Tagespflege umgestaltet. „Die teilstationäre Tagespflege ist immer mehr gefragt, da sie durch die Pflegeversicherung mitgetragen wird“, so Wagner.

„15 Kinder waren eigentlich für heute eingeplant, aber es wurden zwei mehr, da sie so gerne hierherkommen“, freute sich Johanna Keller vom Kindergarten Zwickauer Weg. „Uns ist es wichtig, dass Jung und Alt sich begegnen. Sobald man alt ist, ist man in der Gesellschaft nicht mehr sichtbar, daher tut es den Senioren gut, wenn sie von den Kindern gesehen werden. Die Kinder wiederum können die Erfahrung machen, wie es ist, die Alltagsdinge nicht mehr so gut erledigen zu können. Außerdem sollen sie sehen, dass das Alt Sein zum Leben gehört.“

Nun die Frage aller Fragen: Wer bekommt die Eier? Jedes Kind erhielt ein gefärbtes Ei in sein Osterkörbchen. Der Rest wurde dann beim gemeinsamen Frühstück im Kindergarten verspeist. Kge

