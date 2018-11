Gemütliche Runden um den festlich erleuchteten See

Entlang der asphaltierten Uferpromenade leuchteten zahlreiche dicke, weiße Kerzen. Über die festlich illuminierte Flaniermeile spazierten die Besucher von Stand zu Stand. Am Wegesrand steckte mit Beginn der Dämmerung die Feuerkünstlerin Cathy Field des „Showteams Allegria“ zwei riesige gekreuzte Metallherzen in Brand. „Wenn wir für Hochzeiten gebucht werden, stellen diese beiden brennenden Herzen ein Symbol für ewige Liebe dar“, erklärte Feuerteufel Peter Fritz. Rund um den Oberen Vogelstangsee fand der 4. Glühweinspaziergang des Vereins „Aktion Sorgentopf“ statt, wie immer mit vielen attraktiven Buden.

Vereine beteiligen sich

Mit seinen Kerzen und Leuchten brachte der beliebte Glühweinspaziergang, an dem sich Vereine wie der Spiel- und Sportverein (SSV), der Handballclub Vogelstang (HC), der Förderverein der Grundschule, die Tennisgemeinschaft (TGV), die Spielvereinigung Wallstadt, die evangelische Kirchengemeinde, der Verein Burkina Aktiv und die Freiwillige Feuerwehr mit eigenen Ständen beteiligten, das herbstliche Seeufer im Stadtteil Vogelstang zum Funkeln. Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen etwa die Feuerkünstler des „Showteams Allegria“, die einige artistische Nummern aufführten, zum Beispiel mit wirbelnden Pois, also im Kreis geschwungenen Seilen. „Wir sind ein Verein, bei uns gibt es aber keinen Vorsitzenden, wir sind alle gleich“, erläuterte Flammenexpertin Cathy Field, die gebürtig aus London stammt und einst mit ihren Pferden im Jahre 1995 als kostümierte Statistin an den Dreharbeiten zu dem actiongeladenen Historienfilm „Braveheart“ von Schauspieler Mel Gibson teilgenommen hatte.

Eine britische Künstleragentur hatte der Wahl-Mannheimerin diesen Job vermittelt. „Ich war dafür im Gesicht ganz mit Dreck verschmiert, so dass man nicht erkannte, dass ich eine Frau bin“, erinnerte sich Feuerakrobatin Cathy Field an die aus ihrer Sicht chaotisch abgelaufenen Dreharbeiten. Den Hollywood-Superstar Mel Gibson habe die 48-Jährige jedoch nicht persönlich getroffen.

An einem anderen Stand verkauften die beiden Schüler Silas Pickford und Alexander Klein einen selbstgedrehten Dokumentarfilm über den Vogelstangsee. Die zwei Pennäler Pickford und Klein gehören zur Foto-Video-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG). „Wir haben Aufnahmen gemacht von allen Jahreszeiten“, schilderte Projektleiter und Erdkunde-Lehrer Thomas Becker.

Extra Luftaufnahmen gemacht

Für die Luftaufnahmen hoch oben am Himmel über dem See verwendete die gymnasiale Video-AG eine Kamera-Drohne. „Für diesen Dokumentarfilm, den wir für acht Euro auf DVD und für zehn Euro auf BluRay verkaufen, haben wir Leute interviewt wie den städtischen Naturschutzbeauftragten Gerhard Rietschel. Außerdem sprachen wir mit Tauchern, Modellbootfahrern und Ornithologen“, berichtete Projektleiter Thomas Becker über den 62 Minuten langen Dokumentarfilm.

Einen Stand weiter verkaufte der organisierende Verein „Aktion Sorgentopf“ unter Leitung der Ersten Vorsitzenden Anneliese Herd weiße Tassen, die bunt mit Kinderbildern bedruckt sind. „Von diesem Geld finanzieren wir die Wunschbaumaktion im Real-Markt“, erklärte Herd. „Dort dürfen bedürftige Kinder ihre Wünsche auf eine Karte von Sponsoren schreiben.“ Für musikalische Unterhaltung sorgten Keyboarder Theodor Buchholz, der singende Pizzabäcker Carlos Graci und die Egerländer Blasmusikanten.

Einmal mehr fielen allerdings Wermutstropfen in den Kelch der Freude über den gelungenen Glühweinspaziergang: Unbekannte stahlen erneut zwei Strahler, die den Weg um den See erleuchteten. Das ist nun bereits der dritte Diebstahl, in den beiden Vorjahren war jeweils eines der Beleuchtungselemente abhanden gekommen.

Dennoch: Anneliese Herd, die rührige Vorsitzende der Aktion Sorgentopf, wollte sich besonders bei den vielen ehrenamtlichen Helfen bedanken. Großer Dank gelte aber auch den Sponsoren wie dem Planwerk Event, das für die Beleuchtungstechnik verantwortlich zeichnete: „Ohne solche Unterstützung wäre so eine gemeinnützige Aktion überhaupt nicht möglich.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018