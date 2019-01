Geschliffene Kritik an leeren Worthülsen

Kann man über auf den ersten Blick trocken wirkende Themen wie die Reform der Grundsteuer oder die neue Datenschutz-Grundverordnung amüsiert lachen? Ja, sofern das Kabarettduo Die Zweifler diese Begriffe durch den humoristischen Reißwolf dreht. „Wir betreiben dieses Kabarett schon lange, da war Helmut Schmidt noch Bundeskanzler“, erklärte Komödiant Elmar Thüner. Im Rahmen des Nachtcafés führte das Zweigespann sein aktuelles Programm „Was Sie nicht sagen“ im voll besetzten Untergeschoss des evangelischen Gemeindezentrums auf der Vogelstang auf. Wer da zu spät kam, musste von Veranstalter Werner Herr wegen Platzmangels wieder weggeschickt werden.

Dem Fortschritt der digitalen Technik stehen die meinungsfreudigen Zweifler durchaus kritisch gegenüber. „Wir sind in keinem sozialen Netzwerk, Sie können uns höchstens eine E-Mail schicken“, erläuterte Komiker Elmar Thüner. Deshalb zweifelt das Duo, wie sein Künstlername bereits andeutet, an dem Status der Menschheit als Krone der Schöpfung. „Warum tragen junge deutsche Männer gerne diese Salafistenbärte?“, überlegte Thüner in Bezug auf die modischen Eigenheiten der urbanen Hipster-Generation. Zwischendurch griffen Elmar Thüner und Michael Angierski zur Akustikgitarre, um selbst geschriebene pointierte Lieder zu Gehör zu bringen, zur lyrischen Zusammenfassung des tagespolitischen Zeitgeschehens („Gegen Dummheit hilft nur Bildung, doch will niemand dafür zahlen“). Zur Melodie von „O Tannenbaum“ stimmte das Duo zudem ein religionskritisches Lied über das Christentum an.

Darüber hinaus analysierten die Zweifler die öffentlichen Reden von Politikern, basierend auf dem Duden für Rechtschreibung und den dazugehörigen Rechtschreibreformen seit Mitte der 1990er Jahre. „Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man zusammenkommt oder zusammen kommt“, amüsierte sich der sprachbegabte Humorspezialist Elmar Thüner. Weiterhin schreibe man das Wort „Depression“ lediglich mit einem P – schließlich lasse sich dieser Begriff nicht von „Depp“ ableiten.

Jedoch kann das witzelnde Zweigespann ebenso offen für Selbstkritik sein. „Wir haben die Wahrheit nicht für uns reserviert, ganz im Gegenteil“, bekannte Angierski, der später in seine Paraderolle als „Walter vom Pfälzerwald-Verein“ schlüpfte. Bezogen auf die #MeToo-Debatte über sexuelle Belästigung in der Hollywood-Branche forderte Thüner: „Hören wir endlich auf, unsere Töchter zu Opfern zu erziehen und unsere Söhne zu Machos.“ Denn das vermeintlich schwache Geschlecht müsse Schlagfertigkeit und Durchsetzungsvermögen entwickeln.

Im Nachtcafé bearbeiteten die beiden Bühnenkünstler außerdem kabarettistisch die Themen Verschwörungstheorien, Politik der hohen Schornsteine, das Ende der Demokratie und die digitale Verkomplizierung der Automobilindustrie. In ihren besten Momenten zeigten die Zweifler durchaus Ähnlichkeit mit Altmeistern wie Dieter Hildebrandt oder Heinz Erhardt auf. hfm

