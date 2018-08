Gospelchor sucht Nachwuchs

„With your love“ – „Mit deiner Liebe“ ist das neue Motto des Gospelchors Vogelstang. Neue Sänger und Sängerinnen sind eingeladen, beim nächsten Projekt dabei zu sein. Der Chor will die Lieder der deutschen Gospel-Band ENAIM ab 8. September einstudieren und diese im Gospel-Gottesdienst am 7. Oktober um 18 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Vogelstang aufführen.

Auch wenn sie von der jungen Heidelberger Solistin Susanne Stein unterstützt werden, sucht der Projektchor unter Kantor Sebastian Osswald Nachwuchs im Alter von 14 bis 69 – gerne mit etwas Chorerfahrung.

In sechs Chorproben werden die Lieder einstudiert. Am 8. September um 15 Uhr, am 11., 13., 20., 27. September und 4. Oktober um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum. Anmeldung per Mail an info@kirchenmusik-vogelstang.de. Der Teilnahmebeitrag beträgt 7,50 Euro für das Notenmaterial. seb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018