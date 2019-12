Großer Auftritt für die Kleinen

Liebevoll geschminkt und alle mit einer selbst gebastelten, kleinen Krone auf dem Kopf betraten die Kinder der Tagesstätte Hand in Hand Dresdner Straße die Freizeitstätte des Bürgervereins Vogelstang. Sie hatten ihren großen Auftritt und sangen vor großem Publikum: „Lasst uns froh und munter sein“ und „Wir wünschen Frohe Weihnacht und ein gutes Neujahr“. Das konnten die Kinder sogar auf Englisch singen „We wish you a Merry Christmas“. Es war einfach goldig, wie unbekümmert die Kleinen ihren Auftritt mit viel Spaß meisterten. Der Beifall des Publikums war ihnen gewiss. Zur Belohnung durfte sich jedes Kind eine Süßigkeit auswählen und stolz mit nach Hause nehmen.

Kritik an Altersvorsorge

Der Vorsitzende des Ortsverbandes Vogelstang/Im Rott, Roland Weiß, hatte die Mitglieder des Sozialverbandes VdK zuvor mit einem schrillen Pfiff aus einer Trillerpfeife begrüßt und für entsprechende Ruhe im Saal gesorgt. Vom Kreisverband Mannheim begrüßte Wolfgang Nase die Gäste. Er stellte heraus, dass im kommenden Jahr für jeden Ortsverband eine Veranstaltung geplant sei. Nase prangerte die künftige Altersvorsorge für Mitglieder des Landtages an.

Es wäre besser gewesen, wenn alle grundsätzlich in ein System einbezahlen müssten, wie es für jeden Arbeitnehmer üblich sei. „Konkret geht es darum, dass die Parlamentarier neben ihren Diäten zusätzlich noch 1805 Euro monatlich bekommen sollen – also den Rentenhöchstbetrag“, so Nase. „Es kann nicht sein, dass den Rentnern seit Jahren von der Politik eine Verringerung der Rente zugemutet wird, und dass sie zur Vermeidung späterer Altersarmut selbst private Vorsorge betreiben sollen, obwohl vielen dazu die Mittel fehlen.“

Mitglieder geehrt

Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen ließen es sich die Mitglieder gut gehen. Wilfried Engelhardt vom VdK Käfertal trug ein weihnachtliches Gedicht über das „gestohlene Jesuskind“ vor – und versprach für das nächste Jahr noch eine Überraschung. Auch dafür bekam der Erzähler viel Beifall. Silvia Venhanewinkel, Jasmin Sauer, Jutta Müller, Ursula Hoock, Manfred Glassl, Gisela Fröde, Sabine Epp und Ttjanaa Degtjarenko wurden für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt, Drago Boto erhielt die goldenen Verdienstnadel des Sozialverbandes für 25-jährige Mitgliedschaft. Eine ganz seltene Ehrung erhielt Lothar Hanke: Er steht seit 70 Jahren treu zu dem Verband. Nicht alle Geehrten waren bei der Feier dabei. Sie erhalten nachträglich ihre Ehrungen.

Eray Özgen unterhielt die Gäste am Klavier mit vielen weihnachtlichen Liedern, wie „O du fröhliche oder „Leise rieselt der Schnee“. So nahm ein gemütlicher Beginn auch ein festlich gestimmtes Ende.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019