Halbe Sachen gehen schneller

Anzeige

Manche Menschen machen eine Kreuzfahrt, und weil sie dort nichts Besseres zu tun haben, sehen sie sich das Bühnenprogramm auf dem Schiff an. Das hat auch Helga von der Vogelstang gemacht. Und sie war von dem, was sie gesehen und gehört hatte, so begeistert, dass sie ihn auf die Vogelstang holte: Felix Oliver Schepp, Kabarettist, Sänger und Pianist in Personalunion. „Zeitloope“ nennt er sein Programm, in dem sowohl das Thema Zeit als auch eine Loop-Maschine eine große Rolle spielen.

Zeit sparen – das ist das große Thema von Felix Oliver Schepp. Er hört Hörbücher, weil er nebenbei staubsaugen kann, er macht nur halbe Sachen, denn das geht schneller. Und er singt Lieder, die so kurz sind, dass sie einen eigenen Namen brauchen: „Scheppsons“ nennt er sie, und erklärt dem Publikum mindestens fünf Mal an diesem Abend, was dieser Begriff bedeutet. Reine Zeitverschwendung, denn die meisten haben es schon beim ersten Mal begriffen. Ja das Publikum – das spielt schon eine große Rolle beim Auftritt von Felix Oliver Schepp auf der Vogelstang, denn es spielt mit. Während der Künstler seine Loop-Maschine mit Seufzen, Schnalzen, Fahrradklingeln und Klavierrhythmen bestückt, darf oder muss das Publikum mitsingen, und auch Rappen ist den Vogelstänglern nicht fremd.

Hüftschwung auf Klavierhocker

Damit auch Jedermann und -frau seinen aufregenden Hüftschwung sieht, macht Schepp einen gewagten Stunt auf dem Klavierhocker. So ist das nun mal, wenn man keine Bühne hat. Da muss Mann halt improvisieren. Das Publikum im Nachtcafé ist begeistert, klatscht, singt und freut sich mit Schepp, auch wenn dieser bekennt, seine „Gagdichte“ sei nicht hoch genug. Nein: Lacher am laufenden Band darf man bei ihm nicht erwarten. Schepp setzt mehr auf Hirnströme denn auf Lachmuskeln.