Heftige Kritik am wilden Parken

Als „katastrophal“ hat der Vogelstängler Bezirksbeirat Volker Kögel (CDU) die Situation an heißen Tagen rund um den Vogelstangsee bezeichnet. Zumindest was die fehlenden Parkplätze betreffe, könne er dies „absolut nachvollziehen“, schloss sich dem der Wallstadter Bezirksbeirat Thorsten Schurse (SPD) an. Beide fragten bei der öffentlichen Sitzung des Wallstadter Bezirksbeirats, warum die Stadt immer noch nicht die Parkplätze auf dem alten Wallstadter Festplatz beim Reiterverein auffällig ausgeschildert hat. Dies war schon vor über zwei Jahren im Zuge eines Verkehrsworkshops von der Stadt zugesagt worden.

Die SPD bitte „bereits seit Jahren immer wieder darum, die Parksituation in der Storchenstraße zu entschärfen“, hatte Schurse bereits vor der Sitzung die Verwaltung ermahnt, die schon lange versprochene Beschilderung vorzunehmen. „Uns ist unverständlich, wieso dies immer noch nicht passiert ist“, so Schurse. Es gebe mehrere Bürgerbeschwerden und keine Möglichkeit der Durchfahrt für Rettungsdienst und Feuerwehr im Neubaugebiet Wallstadt-Nord, weil Besucher vom See hier alles zuparken. Er habe sich an mehreren Wochenenden „selbst von den erschreckenden Verhältnissen überzeugt“, so Schurse.

Illegales Grillen

Laut Auskunft der Verwaltung gibt es zwar ein entsprechendes Konzept, das den alten Festplatz als Parkplatz und an allen Zufahrten zum See die Montage mehrere Wegweiser dorthin vorsieht. Die Aufstellung sei bislang allerdings „versäumt“ worden und erfolge jetzt im Herbst, hieß es. „Das ist schon ein bisschen spät“, kritisierte Thorsten Schurse.

Die Polizei hatte im August bei einer Kontrolle festgestellt, dass sich bis zu 3000 Personen rund um den Vogelstangsee aufhalten und die Parksituation „problematisch“ sei. Mehrere Fahrzeuge waren so verkehrsbehindernd abgestellt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Volker Kögel kritisierte darüber hinaus wildes Grillen am See sowie Gruppen, die dort viel Müll zurücklassen. Auch die Polizei stellte illegales Grillen und Sisha-Rauchen fest.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020