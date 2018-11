Hier lernt sogar ein Grill das Fliegen

Die Sporthalle der Brüder-Grimm-Schule verwandelte sich in einen Flugzeughangar: Bereits zum 23. Mal lud der Badisch-Pfälzische Modellflugsportverein zu seinem Saalflugtag. Rund 40 Piloten brachten dabei ihre Modelle in Kleinformat an den Start. „Wir zeigen heute alles, was sich irgendwie in der Luft halten kann“, versprach der Vereinsvorsitzende Dietrich Lausberg bei der Begrüßung. Ein kaum sichtbares Ultraleichtmodell drehte beim Saalflugtag ebenso seine Runden wie der fast ein Kilo schwere Jagdflieger.

Viel Übung erforderlich

Mit leisem Sirren des kleinen Elektromotors schwirrte eine Libelle vorbei, bald darauf lieferten sich ein Flugsaurier und eine gelbe Ente eine Verfolgungsjagd. Aber auch ein Grill samt Bratwurst schwebte zum Staunen der Besucher in die Luft. Sein Erbauer Stephan Brehm war mit einem roten Stuhl aus Schaumstoff zudem für das schwerste Flugobjekt des Tages zuständig. Was leicht aussah, erfordert eine Menge Übung. Die Piloten brauchen eine gute Koordination von Hand und Augen und eine hohe Konzentrationsfähigkeit, um die Flugfiguren exakt und zugleich fließend auszuführen. Mit Tempowechsel, vielfältigen Figuren und spektakulären Manövern boten sie atemberaubende Flugakrobatik.

„Die Wand ist unverrückbar“ brachte Lausberg die Schwierigkeit des begrenzten Platzes in der Halle auf den Punkt. Für die Loopings, Pirouetten und Achten benötige man Fingerspitzengefühl an der Fernbedienung. Die Maschinen flogen rückwärts, stießen bis knapp zur Hallendecke vor und stürzten sich in Richtung Boden.

Mit handwerklichem Geschick und technischem Interesse basteln einige Piloten ihre Modelle nach eigenen Ideen zusammen. Uwe Steller bringt jedes Jahr das leichteste Modell mit zum Flugtag. Das winzige Flugzeug wog mit 0,9 Gramm weniger als ein Papiertaschentuch. Monatelang hat er an der Konstruktion getüftelt und sich sogar Spezialteile aus Australien liefern lassen. Unter den begeisterten Rufen der Zuschauer erhob sich eine Lokomotive in die Luft. Eckhard Kassube hat „Emma“ aus der Jim-Knopf-Geschichte nachgebaut. „Sie fliegt ein wenig kippelig, da sie keine Tragflächen hat“, beschrieb Kassube die Eigenheiten seines 215 Gramm schweren Modells. Die aktuelle Emma sei bereits eine Weiterentwicklung, da die erste Lokomotive nur begrenzt flugfähig gewesen sei. Daneben gab es originalgetreue Abbildungen historischer Flugzeuge.

Außergewöhnlicher „Oldie“

Lutz Näkel hat in filigraner Arbeit die ersten Flugzeuge der Wright-Brüder gefertigt. Ein außergewöhnlicher Oldtimer ist ihm mit der detailliert gestalteten Miniaturausgabe von William Garys radförmigem Hoople aus dem Jahr 1910 gelungen.

Das Ballonstechen kam beim Publikum besonders gut an. Die Teilnehmer wetteiferten darum, die bunten Ballons mit den Propellern zum Platzen zu bringen. Modellflug ist ein generationsübergreifender Sport, der jüngste Pilot des Indoor-Flugtages war gerade mal zehn Jahre alt. Lausberg war stolz auf die Nachwuchsarbeit seines Vereins: „Wir sind in Deutschland der Verein mit der zweitstärksten Jugend.“ Dazu trage auch der Baukurs bei, den der Verein jedes Jahr bietet. Das Fliegen werde zunächst mit einem Modell aus Schaumstoff trainiert. Mit viel Übung gelingt in ein paar Jahren eine perfekte Flugshow, wie sie der mehrmalige Deutsche Meister Markus Zollitsch demonstrierte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018