Hilfe für notleidende Menschen in Peru

Als Logo der kirchlichen Gemeindepartnerschaft dienen zwei weiße Tauben, die ein rotes Herz umschließen. Bei Chili con Carne mit weißem Fladenbrot feierte die katholische Kirchengemeinde Zwölf-Apostel auf der Vogelstang ihren traditionellen Peru-Partnerschaftstag unter dem Motto „Zwei Seelen ein Herz“. Seit 33 Jahren besteht eine innige Partnerschaft zwischen der Peru-Gruppe der Zwölf-Apostel-Gemeinde und der Gemeinde „Jesus Divino Maestro“ in der Stadt Huacho in Peru. In einem Vortrag zitierte Korrespondent Patrick Sobau aus seinem digitalen Briefwechsel mit dem peruanischen Korrespondenten Carlos Huamán.

Zubereitet hatten das Mittagessen Erika Meurer und Anna Schippko. Die bestehende Sprachbarriere nimmt der ehrenamtliche Gemeindehelfer Patrick Sobau vielleicht nicht ohne Mühe, aber doch mit einiger Souveränität. „Ich habe in der Schule Spanisch gelernt“, erklärte der 24-Jährige, der Mathematik und Physik auf Lehramt an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg studiert. Während seines Vortrags berichtete Sobau anhand von Fotos über Versammlungen eines Menschenrechts-Komitees namens „Codeh Huacho“ und Umweltprojekte der peruanischen Freunde.

Zuvor führte Pfarrer Daniel Kunz, der über den Begriff Versöhnung philosophierte, durch eine Eucharistiefeier in der Kirche. Bis zum Osterfest hängt an einer Wand ein dunkelblaues Hungertuch des Künstlers Uwe Appold, auf dem ein stilisiertes unfertiges Haus in Goldfarbe zu sehen ist, wobei das Gemälde für den Sinnspruch „Mensch wo bist du?“ steht. Im Mai 2018 konnte die Peru-Gruppe als Spenden 2000 Euro an das Menschenrechts-Komitee „Codeh Huacho“ und 1000 Euro an die peruanische Partnergemeinde „Jesus Divino Maestro“ überweisen. Im darauffolgenden Dezember überwies die Kirchengemeinde zusätzliche 2200 Euro an „Codeh Huacho“. Zur Bewässerung der dortigen Pflanzenwelt haben die Menschen in Huacho, wie Korrespondent Patrick Sobau informierte, mit vereinter Muskelkraft einen Grundwasserkanal ausgehoben. Denn die peruanische Bevölkerung leide unter Wasserknappheit.

Analphabeten nehmen zu

Um diesen Menschen zu helfen, verkauft der Weltladen im Stadtteil Wallstadt in der Römerstraße fair gehandelte Produkte wie mexikanischer Biohonig, Schokolade, Kaffee und Tee. Auch beim Peru-Partnerschaftstag verkaufte ein Benefizstand Artikel mit dem Qualitätssiegel „GEPA“ zugunsten der Partnergemeinde.

„Vor zwei, drei Jahren war ich auf einem Großtreffen von Peru-Gruppen aus der ganzen Bunderepublik nahe Stuttgart, dort konnte man untereinander viele Informationen austauschen“, schilderte Sobau. Zwischendurch analysierte Andrea Kubaczka, die Leiterin der Peru-Gruppe, die finanziellen Erlöse aus den Mess-Stipendien von 2016 bis 2018 und aus dem Verkauf von eigens in einem Schrebergarten zwischen den Stadtteilen Gartenstadt und Schönau angepflanzten Tomaten, Stiefmütterchen und Gurkenpflanzen. Im Andenland Peru drohe die Zunahme von Analphabetismus.

