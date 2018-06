Hunde laufen für hungrige Artgenossen

Anzeige

Großer Auflauf von Menschen und Tieren beim 6. Mannheimer Futterlauf rund um den Vogelstangsee. Trotz der vielen unterschiedlichen Hunde, bei denen fast alle Rassen vertreten waren, verlief diese tierische Veranstaltung relativ ruhig. Höchstens zur Begrüßung gab es ab und zu ein erkennendes „Wuff „zu hören. Martina Rieder, Pressebeauftragte des Vereins, war „schwer zufrieden“ mit dem Verlauf. „Obwohl wir eine Stunde früher als in den letzten Jahren begonnen haben, warteten auch diesmal Herrchen und Frauchen mit ihren vierbeinigen Lieblingen schon vor der angekündigten Zeit auf den Beginn“.

Zur Eröffnung hatten sich die SPD-Stadträte Andrea Safferling und Thorsten Riehle sowie Katja Fleck von der Mannheimer Runde eingefunden. Ihnen voraus war Stefan Fulst-Blei, Mitglied des Landtages, der zuvor schon mit seinem Sohn mitgeholfen hatte, die Zelte des Vereins aufzubauen. Seine Ehefrau Gabi ist Mitglied bei Futteranker. Tierarzt Karl-Christian Schroff, Schriftführer bei Futteranker, umrundete unermüdlich den Vogelstangsee. „Ich mache heute einen Halbmarathon“, schmunzelte Schroff leicht außer Atem und machte sich sofort wieder auf den Weg.

Futteranker Der Verein Futteranker e.V. hat es sich zum Ziel gemacht, bedürftige Menschen in und um Mannheim dabei zu unterstützen, ihre Tiere artgerecht zu versorgen. Die Unterstützung richtet sich an Menschen mit kleiner Rente bzw. Grundsicherung, Obdachlose, Sozialhilfeempfänger, Menschen mit Hartz IV und Geringverdiener. Futter und andere Sachspenden – rund ums Tier – werden nach Aufnahme in die Kundendatei kostenlos weitergegeben. Weitere Infos unter: www.futteranker.de. E-Mail: info@futteranker.de oder Mobil: 0160/2 22 44 04. schi

Die allermeisten Teilnehmer des hatten nicht so hohe Ziele, sie wollten mit ihrer Startgebühr die Spendenkasse des gemeinnützigen Vereines auffüllen und dabei die Gemeinschaft gleichgesinnter und die schöne Umgebung des Sees genießen. Hierzu kommen noch die Einnahmen aus dem reichhaltigen Kuchenbüffet und dem Verkauf handwerklicher Artikel. „Wir verlangen eigentlich keinen bestimmten Betrag, jeder kann geben, was er möchte“, erklärte Martina Rieder. „Von diesen Geldern können wir bedürftige Mitbürger, in und um Mannheim, mit Futter und Zubehör versorgen.“