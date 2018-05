„In der Vielfalt liegt die Würze“

Anzeige

Mit insgesamt 17 Stationen haben die Verantwortlichen der Vogel-stangschule beim Schulfest jede Menge Aktionen für den Nachwuchs präsentiert. „Mit Hilfe eines Laufzettels können die Kinder jede einzelne Station absolvieren und ihre Teilnahme abstempeln lassen“, erklärte Martina Jung. Die Lehrerin selbst nahm Größenmessungen bei den Mädchen und Jungen vor. „Viele Eltern wollen wissen, wie groß ihr Kind einmal wird“, sagte Jung. Immerhin würden die meisten Schüler im Laufe der Jahre noch an einigen Zentimetern zulegen.

Riesig ist jedenfalls die Vielfalt an der Vogelstangschule. „Wir unterrichten rund 500 Mädchen und Jungen“, berichtete Christine Kamer. So eine Festivität sei eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren. „Allein in meiner Klasse gibt es sieben verschiedene Nationalitäten“, so Kamer, zuständig an der Vogelstangschule für die Öffentlichkeitsarbeit. Sprachförderung sei da natürlich ein wichtiger Punkt. „Ich sehe diese Vielfalt aber als Chance“, meinte Kamer. Es gelte die verschiedenen Denkweisen zu vereinen. „Bei den Kindern läuft dies fast von alleine.“

Kontakt zu Eltern oft schwierig

Schwieriger sei es da, an Eltern mit Migrationshintergrund heranzukommen. „Aus diesem Grund haben wir auch für den heutigen Tag in verschiedenen Sprachen eingeladen“, bestätigte Kamer. Bisher laufe es auch dank des hervorragenden Wetters gut, verriet Lehrerkollegin Dagmar Kopper, die an der Kasse die Stellung hielt. Arnd Franke rechnete sogar mit bis zu 1000 Besuchern. „So viele Publikumsrückmeldungen sind natürlich super“, unterstrich der Vorsitzende des Fördervereins. „Wir sorgen mit unseren 75 Mitgliedern dafür, dass sich die Schule Anschaffungen leisten kann, die aus dem normalen Schulbudget nicht zu stemmen sind.“