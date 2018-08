Insekten bekommen eine eigene Behausung am Ufer

Anzeige

Zur „Hoteleröffnung“ hatte der Kulturarbeitskreis Vogelstang auf das Gelände am Vogelstangsee eingeladen. Damit war freilich kein Riesenbauprojekt für Touristen gemeint, sondern die Vorstellung eines großen Insektenhotels, das Schüler der Justus-von-Liebig-Schule angefertigt hatten.

Elsa Hennseler-Etté vom Arbeitskreis freute sich, dass Vertreter der Stadt und der Schule, Mitglieder des Kulturarbeitskreises und des Bezirksbeirates, der das Projekt mit mehr als 400 Euro unterstützt hat, zu dem Termin am See gekommen waren. Wie Hennseler-Etté berichtete, hat der Kulturarbeitskreis vor vier Jahren bereits den bekannten Baumlehrpfad am Vogelstangsee eröffnet, auch damals waren Schüler der Justus von Liebig-Schule beteiligt. Sie hatten die Schildern des Pfads angefertigt.

Bei ihrer Verabschiedung habe die ehemalige Schulleiterin Elsbeth Ruiner sie dann gefragt, ob der Kulturarbeitskreis denn noch einen Wunsch hätte, den die Schule erfüllen könnte. Die Mitglieder brauchten nicht lange zu überlegen. Schnell hatten sie sich dann auch auf ein Insektenhotel geeinigt.