„Jüdische Kultur weiter am Leben erhalten“

„Früher im Schtetl war Klezmer keine Konzertmusik, sondern in erster Linie Gebrauchsmusik, auf Hochzeiten“, erklärte Klarinettistin Gabriela Kaufmann. Unter einem Schtetl verstand man einst Wohnsiedlungen mit jüdischen Bürgern aus Osteuropa. Und Pfarrer Richard Link wünschte: „Nehmen Sie uns mit in die Welt der jüdischen Volksmusik.“ In der katholischen Zwölf-Apostel-Kirche fand ein Konzert der dreiköpfigen weiblichen Combo „Klezmers Techter“ aus Mainz statt. Anlass war der 80. Jahrestages der Reichspogromnacht 1938.

Dabei wurden unter dem nationalsozialistischen Regime rund 400 Juden ermordet sowie Synagogen, Versammlungsräume, Geschäfte, Wohnungen und Friedhöfe zerstört. In der Zwölf-Apostel-Kirche spielten Klezmers Techter verschiedenartig gestimmte Klezmer-Stücke, von überschwänglich glücklich bis melancholisch traurig. Zahlreiche Lieder dieser osteuropäischen Musikgattung, in mannigfaltigen kompositorischen Variationen, tragen den Namen „a freylekhs shtikele“, was übersetzt „Ein fröhliches Stückchen“ bedeutet.

Erstmals in Mannheim

„In Mannheim hatten wir bislang noch nicht gespielt“, freute sich Klarinettistin Gabriela Kaufmann, einen neuen Auftrittsort erschlossen zu haben. Während seiner Predigt erinnerte Pastoralreferent Richard Link an die unmenschlichen Gräueltaten zu Zeiten des Nationalsozialismus. „Die Ereignisse der Vergangenheit können wir nicht ungeschehen machen“, bedauerte Redner Richard Link, der für mehr Aufmerksamkeit gegenüber Menschenrechtsverletzungen weltweit warb.

Es war ein andächtiges Konzert im gedämpften Licht der Zwölf-Apostel-Kirche. Voller Spielfreude tanzten die drei Musikerinnen auf der Stelle. Zwischendurch ließ das 1994 gegründete Dreigespann etwas Stille einkehren und Akkordeonistin Almut Schwab schob ihr Instrument auseinander und wieder zusammen, woraufhin ihr Akkordeon tief atmete, ohne einen klanglichen Ton von Musik von sich zu geben.

Im Gegensatz dazu drangen ebenso gespenstisch schillernde Klänge aus dem Akkordeon. Am Kontrabass zupfte Nina Hacker. „Durch ihre Musik wird eine große Bandbreite von Gefühlen spürbar. Das tut mit gut, das zu erfahren“, freute sich Richard Link, der einen Text des ehemaligen Präses Peter Beier (1934-1996) der evangelischen Kirche im Rheinland zitierte.

Darüber hinaus erläuterte Moderatorin Gabriela Kaufmann eine Definition des Begriffs „Schnorrer“, der im Judentum eine andere Bedeutung besitze als in der deutschen Sprache, nämlich weniger negativ konnotiert. „Man sollte die jüdische Kultur am Leben erhalten“, betonte die Klarinettistin.

Vor zwei Jahren hatten die drei „Klezmers Techter“ im fernen Israel ein Konzert vor Überlebenden des Holocausts gegeben. „Das war eines der prägendsten Erlebnisse meines Lebens, in diese alten Gesichter zu blicken. Was diese Menschen alles erlebt haben“, erinnerte sich Gabriela Kaufmann.

