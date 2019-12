Kantorei feiert mit Kindermesse

Vor fünf Jahren präsentierte Kantor Sebastian Osswald einen ehrgeizigen Plan für die Vogelstang: Aus dem Kinderchor der Evangelischen Vogelstang-Gemeinde sollte die Chorschule der Kantorei Vogelstang werden mit je einem Chor für Kindergartenkinder, für Grundschulkinder und für Jugendliche. Nach fünf Jahren gibt es nun Grund zu feiern. Am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche werden die Kinder- und Erwachsenenchöre der Kantorei die im Jahr 2012 komponierte „Mass of the Children“ des britischen Komponisten John Rutter aufführen. Zusammen mit Solisten und dem Heidelberger Kantatenorchester in großer sinfonischer Besetzung wird die Messe unter Leitung von Kantor Sebastian Osswald erklingen. Ergänzt wird das Programm durch die Adventskantate „Ergreifet die Psalter“ des Bach-Schülers Gottfried August Homilius. Karten im Vorverkauf zu 14 Euro gibt es im Evangelischen Pfarrbüro Vogelstang (Tel. 0621/70 40 11 oder info@kantorei-vogelstang.de). scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019