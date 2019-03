Kantorei probt für Chorprojekt

Die Kantorei Vogelstang lädt ein, bei einem außergewöhnlichen Chorprojekt mitzusingen. Der Chor studiert „Mass of the Children“ des englischen Komponisten John Rutter ein und will diese Messe am 15. Dezember in der Zwölf-Apostel-Kirche im Geraer Ring aufführen. Die Messe wurde im Jahr 2003 in New York uraufgeführt und ist für Kinderchor, gemischten Chor, großes Orchester und Solisten komponiert.

Die Kantorei Vogelstang probt immer mittwochs um 20 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Vogelstang im Eberswalder Weg 49 unter der Leitung von Kantor Sebastian Osswald. Sie nimmt immer gerne neue Sängerinnen und Sänger auf. miz

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.03.2019