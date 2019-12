Katastrophen und andere Kleinigkeiten

Bevor Sängerin und Kabarettistin Madeleine Sauveur mit Pianist Clemens Maria Kitschen nach vorne trat, musste Veranstalter Werner Herr eine unschöne Entscheidung verkünden: Das Nachtcafé, das seit 1990 erlesene Jazz-Konzerte in den Keller unter dem evangelischen Gemeindezentrum auf der Vogelstang bringt, wird eingestellt. Allerdings erst nach der Saison 2020. Deshalb dürfen sich alle Anhänger des Nachtcafés über ein letztes Jahr mit tollem Programm freuen. Im Untergeschoss des Gemeindezentrums war wieder Madeleine Sauveur zu Gast, diesmal mit dem Best-of-Programm „Sex kommt auch drin vor“.

Saal voll besetzt

Wie bei Auftritten von Madeleine Sauveur üblich, war auch diesmal wieder das Nachtcafé voll besetzt mit Besuchern. „Ich habe Leute wieder wegschicken müssen, es geht halt nicht anders“, bedauerte Veranstalter Werner Herr. Von sich aufdringlich an der Bar eines Kreuzfahrtschiffes nähernden Männern, die eine abendliche Bekanntschaft suchen, während die Dame desinteressiert am Strohhalm eines Cocktails zieht, erzählte Kabarettistin Madeleine Sauveur. Ob diese süffisanten Erlebnisse authentisch sind oder frei erfunden – darüber lässt die Bühnendarstellerin das Publikum im Unklaren. Denn Sauveur liebt es, wandlungsfähig in fremde Rollen zu schlüpfen. So trat die Künstlerin mit Sonnenbrille und Kopftuch wie ein betagtes, nörgelndes Mütterchen vor die Besucherschaft, um sich mit einzelnen Gästen einen launigen Schlagabtausch zu liefern. „Da haben Sie ja was Nettes an Ihrer Seite. Ist das Ihre Frau?“, erkundigte sich die Kabarettistin bei einem mitten im Publikum sitzenden Mann. Wobei die Sauveur frech konstatierte: „Das ist aber nicht dieselbe Frau, die Sie neulich dabei hatten!“ Zwischendurch versuchte sie, einen sprachlichen Zusammenhang herzustellen zwischen den nicht wirklich miteinander verwandten Begriffen „Venen ziehen“ und „Venetien“.

Im künstlerischen Schaffen der Komikerin spielt die Begegnung zwischen den Geschlechtern eine nicht unerhebliche Rolle. Als sich Madeleine Sauveur mit der Frage „Was klimpert denn da in meinem Rücken?“ umdrehte, führte die Kabarettistin damit elegant ihren Pianisten Clemens Maria Kitschen ein, um mit dem Tastenmann, der als stichwortgebender Sidekick diente, eine Unterhaltung über den Brando-Filmklassiker „Der letzte Tango in Paris“ zu führen – verbunden mit einer latent spöttischen Diskussion über den dicken Bauch des als menschlich schwierig geltenden Schauspielers Gérard Depardieu.

Tanz mit dem Wischmopp

Zwischendurch philosophierte Komödiantin Madeleine Sauveur, die nebenbei den Maler Heinrich Zille zitierte, über die fortschreitende Vergesslichkeit im Alter und mit welchen Mittelchen man dem begegnen kann. „An Sex kann ich mich nicht erinnern. Muss aber stattgefunden haben. Ich habe nämlich acht Enkel“, so die Musikkabarettistin. Später kam Sauveur, die auch einen Wischmopp-Tanz aufführte, zu der erbaulichen Erkenntnis: „Es geht im Leben darum, zwischen zwei Katastrophen eine Super-Zeit zu haben.“ Ein Leben zwischen Sternstunden und Schrecksekunden, so nennt sie das. Und Pianist Clemens Maria Kitschen stimmte dazu die Muppet-Show-Titelmelodie, den Deep-Purple-Song „Smoke On The Water“ und das Stück „The Entertainer“ an.

