Kirche veranstaltet Dialog

Man soll „mit:einander reden, mit:teilen, mit:diskutieren und mit:denken“: Diesem Ziel dient die Gemeindeversammlung der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena am Sonntag, 17. November, im Katholischen Gemeindezentrum Zwölf Apostel im Geraer Ring auf der Vogelstang.

Nach dem gemeinsamen Gottesdienst um 11 Uhr bietet sie um 12.15 Uhr zur Begrüßung ein Mittagessen im großen Saal, um 13 Uhr eine Einführung in die Foren, ab 13.30 Uhr die Chance zum Dialog in fünf Foren sowie ab 15 Uhr ein Abschluss-Plenum mit kurzen Berichten. Man wolle „Raum und Zeit zum Austausch zu Themen der Seelsorgeeinheit, unserer Zeit, unseres Glaubens und der Kirche“ geben, so das Vorbereitungsteam. Dazu gibt es fünf Foren zur Kirchenentwicklung in Mannheim, zu Frauen in der Kirche, ein Jugendforum („Du, was ich mich frage… – Deine Themen in Kirche und Glauben“), eine Runde zum christlichen Umgang mit der Schöpfung sowie eine zur Prävention gegen Missbrauch. Dabei wolle man „möglichst viele Menschen zum Mitreden einladen, besonders auch solche, die nicht immer in die Kirche kommen“, so Erich Kleiner vom Gemeindeteam Wallstadt. Zudem werden bei der Veranstaltung auch Infos zur Pfarrgemeinderatswahl im März 2020 gegeben. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019