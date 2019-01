Kirchenliedervorgestellt

Die badische Landeskirche hat ein neues Liederbuch mit 200 modernen Liedern veröffentlicht – und am Sonntag, 20. Januar, um 16.30 Uhr kommt Christoph Georgii, Jazzpianist, Liederschreiber und Beauftragter für Popularmusik, ins Evangelische Gemeindezentrum Vogelstang (Eberswalder Weg 49) und stellt das Liederbuch vor. Er bringt Interessantes rund um die Entstehung des Buchs und der Lieder mit und singt mit dem Publikum.

Öffentliche Probe

Um 18 Uhr findet dann ein Abendgottesdienst bei Kerzenschein statt, auch dabei stehen die neuen Lieder im Mittelpunkt. Georgii und Kantor Sebastian Osswald gestalten den Gottesdienst musikalisch am Piano und an der Orgel, Pfarrerin Heike Helfrich-Brucksch predigt zur Jahreslosung 2019. Weitere Infos unter kirchenmusik-vogelstang.de.

In einer öffentlichen Probe stellt auch der Feudenheimer Johannes-Chor unter der Leitung von Kantorin Claudia Stein am 22. Januar, 20 Uhr im Bonhoefferhaus, Eberbacher Straße 3, einige der neuen Lieder aus dem Liederbuch vor. Sie greifen die alte Botschaft in neuer, verständlicher Sprache auf, heißt es dazu in der Einladung. Die Teilnahme ist kostenlos. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019