Kreativität im Stadtteil

Im Jugendhaus Vogelstang, Freiberger Ring 6, ist derzeit und noch bis 24. Oktober die Ausstellung „Unser Stadtteil Vogelstang – wir machen Vielfalt sichtbar“ zu sehen. Gezeigt werden Bilder von Elsa Hennseler, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene an ihren Lieblingsorten auf der Vogelstang fotografiert hat.

Musik Tanz und Zirkuskunst

Außerdem haben Kinder ihre Lieblingsorte des Stadtteils unter Anleitung des Mannheimer Künstlers Alexander Bergmann gemalt und gezeichnet. Auch sie geben interessante Einblicke in ihre Lebenswelt im Quartier. Die Ausstellung kann an Werktagen von 15 bis 17 Uhr im Jugendhaus Vogelstang besichtigt werden.

Mit Tanz, Musik, Zirkuskunst und Kreativität zeigen Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Stadtteil, dann am Samstag, 3. Oktober, 15 Uhr, im Bürgersaal Vogelstang, Freiberger Ring 6, was sie begeistert. Dabei werden Ergebnisse aus Workshops in den Bereichen Tanz, Kinderzirkus und Bildende Kunst gezeigt, auch Begegnungsangebote für Frauen unterschiedlicher Herkunft bringen sich ein. Der Eintritt ist frei. Veranstalter sind der Förderverein des Jugendhauses Vogelstang, der Caritasverband sowie der Kinderzirkus Grinshow. Es gelten die aktuellen Coronaregeln. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020