Kreativität und Ausdruck überzeugen die Juroren

Wummernde Beats brachten den Saal zum Beben – und das Publikum ringsherum johlte vor Begeisterung. Dabei führten die Tänzerinnen und Tänzer auf dem ebenerdigen Boden exaltierte Choreografien auf, zum Beispiel menschliche Pyramiden und wilde Bewegungen wie von einem Katapult befördert. Impulsiv und kraftvoll, verbunden mit sanften und akrobatischen Elementen. Wegen der aufgestauten Wärme im Saal fächerten sich manche Besucherinnen dazu mit den ausliegenden Flyern kühlende Luft ins Gesicht. Im Jugendhaus Vogelstang fand der 22. Street Dance Contest der Jugendförderung und des städtischen Fachbereichs Jugend- und Gesundheit statt. Es war ein Event im Rahmen der Kulturtage.

„Richtig gute Ensembles“

„Es gab richtig gute Tanzensembles zu sehen und manche, die noch nicht lange dabei sind“, urteilte Jury-Mitglied Celal Ucar nach dem Wettbewerb anerkennend. Gemeinsam mit den beiden Jurorinnen Christine Heldt und Meseret Tsegai begutachtete Wertungsrichter Ucar die Tanzgruppen, die dem breiten musikalischen Spektrum der amerikanischen HipHop-Subkultur zuzuordnen waren und teilweise weite Anreisen auf sich genommen hatten – etwa aus Frankfurt und Kelkheim.

Unterteilt war der Tanzwettstreit in drei Altersgruppen. An der Getränketheke konnten sich die Besucher mit einfachen Speisen wieder die nötigen Kräfte tanken, bei jugendfreundlichen Preisen von einem Euro pro Getränk oder belegtem Brötchen. Für einen druckvollen Sound auf der Verstärkeranlage sorgte DJ Marco von Gemünden, bei ihm lag die Aufgabe, die von den Ensembles auf digitalen USB-Sticks mitgebrachten Songs über die Boxen zu jagen, zum Beispiel eine Remix-Version der Nummer „Ready or Not“ von den Fugees von 1996.

Lokalmatadoren am Start

In den Teilnahmebedingungen war folgende Richtlinie zu lesen: „Eure Musik darf keine frauenfeindlichen, diskriminierenden oder Gewalt und Drogen verherrlichenden Texte beinhalten.“ Zu den Rhythmen des Stücks „Ready or Not“ bewegte sich die örtliche Mash Up Crew unter Trainerin Chantal Miller. „Ich bin ein Kind der 90er Jahre und mit Musik wie von den Fugees aufgewachsen“, schilderte Miller. Der 22. Street Dance Wettbewerb war ein Kooperationsprojekt zwischen den Jugendhäusern Vogelstang und Herzogenried sowie der Jugendarbeit Mobil.

Unter den HipHop-Tänzerinnen befand sich Teilnehmerin Laura Kotov aus Wiesloch, die dem Ensemble „Infamous“ angehört und gebürtig aus Kasachstan stammt. „Ich tanze seit fünf Jahren. Meine Eltern waren der Meinung, ich sollte in meiner Freizeit etwas Sinnvolles machen. Dann habe ich gemerkt, dass Tanzen mega viel Spaß macht“, erklärte die 16-Jährige am Rande der Veranstaltung.

Für ihre Choreografie trug die Gruppe „Infamous“ einheitlich schicke schwarze Nadelstreifenanzüge für Damen, mit streng hinter dem Kopf zusammengebundenen Pferdeschwänzen. Stilistisch nahmen die edel gekleideten Mädchen dabei Bezug auf Figuren wie Schauspieler Al Pacino in seiner markanten Paraderolle als Ganove Tony Montana in dem Filmklassiker „Scarface“ von 1983. „Die Anzüge sind nicht maßgeschneidert, die haben wir in einem Modehaus gekauft“, verriet Teilnehmerin Laura Kotov.

Pokale, Urkunden und Geld

Wer auf dem Siegertreppchen landen wollte, musste die dreiköpfige Jury mit synchronen Bewegungsabläufen, Kreativität und Ausstrahlung überzeugen. Solche Kriterien flossen dann stets in die abschließende Wertung ein.

Zu gewinnen gab es beim Street Dance Contest im Jugendhaus auf der Vogelstang Pokale, Urkunden und Preisgelder in Höhe von jeweils 30 bis 150 Euro.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019