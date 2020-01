Künftige Lösung noch offen

Die zukünftige Verkehrsregelung an der Kreuzung Sachsenstraße/Köthener Weg/Leipziger Straße ist nach wie vor offen. Das geht aus einer Stellungnahme der Verwaltung zu einer Anfrage des Bezirksbeirats hervor. Darin heißt es, eine Entscheidung, ob die am 10. Dezember 2018 probeweise Abschaltung der Ampelanlage an der Kreuzung bestehen bleibe, sei erst nach einer Sitzung der Unfallkommission der Stadt zu treffen.

Der Bezirksbeirat hatte wissen wollen, was mit der Ampelanlage geschieht und wie die zukünftige Verkehrsführung in diesem Bereich aussehen soll. Zudem hatte das Stadtteil-Parlament angeregt, doch zu prüfen, ob nicht ein Tempo-30-Limit bei der Einfahrt aus Richtung Magdeburger Straße eingerichtet werden kann. Hintergrund dieser Anregung sei die Einschätzung des Rats, dass die Kreuzung dort unübersichtlich sei.

Ampel probeweise abgeschaltet

Die Anlage sei probeweise außer Betrieb genommen worden, in der Sitzung der Unfallkommission sollten dann die vorliegenden Erkenntnisse der beteiligten Behörden aus der Ausschalt-Zeit erörtert werden, führt die Verwaltung aus. Erst dann sei dann eine Entscheidung darüber zu treffen, ob die Ampel dauerhaft außer Betrieb bleiben kann. Darüber werde dann der Bezirksbeirat informiert. Zur zukünftigen Verkehrsregelung seien „mehrere Varianten im Vorplanungsstatus ausgearbeitet“, heißt es in der Stellungnahme, diese Entwürfe befänden sich noch in der verwaltungsinternen Vorabstimmung. Die Varianten könnten – abhängig vom Ausgang der Entscheidung am 30. Januar – dann auch dem Bezirksbeirat vorgestellt werden.

