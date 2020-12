Kunden erfüllen wieder Kinderwünsche

Ein Fußball oder ein Paar Winterhandschuhe – für manche Kinder sind das keine Selbstverständlichkeiten. Deshalb durften auch dieses Jahr wieder Kinder und Jugendliche auf der Vogelstang bei der gemeinsamen Weihnachtswunschbaumaktion des Aktion Sorgentopf e.V. und vom Real-Markt im Kurpfalz Center ihre größten Weihnachtswünsche auf Zettel in Form von Weihnachtskugeln schreiben.

In jahrelanger Zusammenarbeit von Aktion Sorgentopf mit dem Markt haben fünf Kinder aus dem Wespinstift und ihre drei Betreuer im Beisein der Vorsitzenden von Aktion Sorgentopf, Anneliese Herd, des Real-Geschäftsleiters Ralf Rassillier und Esther Schleicher vom Center Management insgesamt 150 Wunschzettel an einem prächtigen Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Marktes aufgehängt. Die Wünsche stammen alle von Bedürftigen im Alter von sieben bis 14 Jahre aus den katholischen und evangelischen Kindergärten, aus der Vogelstanggrundschule und dem Hort sowie aus dem Wespimstift. Kunden des Real-Marktes können sich nun bis zum 21. Dezember einen der vielen Wunschzettel abhängen, den Wunsch durch Kauf des Geschenkes im Wert von jeweils höchstes 20 Euro im Supermarkt erfüllen und am Real-Service-Center abgeben. Mitarbeiter verpacken die Geschenke, die dann pünktlich zum Fest vom Nikolaus zu den Kindern gebracht werden.

„Real ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir auch dieses Jahr wieder einen Wunschbaum organisieren“ berichtete Anneliese Herd. Denn Kunden von Real hätten schon gefragt, ob es wieder einen Wunschbaum gibt. Der weihnachtlich geschmückte Baum wurde von Real gesponsert. Die neue Managerin des Kurpfalz Centers, Kozeta Balla, stellt den Aufstellplatz und Strom kostenlos zur Verfügung. „Es ist wichtig, dass etwas getan wird“, waren sich alle an der Weihnachtswunschbaumaktion Beteiligten einig. Denn die Not auf der Vogelstang ist groß – , das weiß vor allen Dingen Anneliese Herd, die sich als Vorsitzende von Aktion Sorgentopf seit vielen Jahren auf der Vogelstang für Menschen in Not einsetzt. Durch Corona ist die Not noch größer geworden. ost

