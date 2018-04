Anzeige

Mit einem lockeren Festakt hat der Kulturarbeitskreis im Forum der Geschwister-Scholl-Schulen die 24. Kulurtage Vogelstang eröffnet. Silke Herr, Direktorin des Gymnasiums, und Christina Kaub, Zweigstellenleiterin der Stadtbibliothek, erwiesen sich als charmante Gastgeberinnen, die den kulturinteressierten Besuchern einen kleinen Vorgeschmack auf die 14 anstehenden Veranstaltungen bis zum 15. Mai gaben.

„Wir sind ein illustrer Haufen, der sich einmal im Monat trifft“, stellte Christina Kaub den Kulturarbeitskreis vor. „Ich bin immer wieder froh, dass nach all diesen Treffen ein solch tolles Programm bei rauskommt.“ Silke Herr rührte kräftig die Werbetrommel: „Es ist für alle etwas dabei. Ich glaube, jeder wird eine Nische finden, für die sein Herz schlägt.“ Ein besonderes Dankeschön ging an Ursula Ingmanns vom Neckartstädter Büro leporella grafik, die den neuen Flyer gestaltet hat.

Poesie der Technik Noch bis Freitag, 15. Mai, ist zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtteilbücherei in deren Räumen, Mecklenburger Str. 62, die Ausstellung „Poesie der Technik“ zu sehen. Gezeigt werden Arbeiten von Schülerinnen und Schülern zweier achter Klassen der Geschwister-Scholl-Werkrealschule. Diese hatten im Rahmen des Programms „Kulturagenten für kreative Schulen Baden-Württemberg“ die Möglichkeit, Abfallprodukte aus Metall zu fantasievollen, dreidimensionalen Figuren neu zusammenzusetzen. Angeleitet von dem Bildhauer Bernd Bannach und dem Techniklehrer Axel Hartung, sind ideenreiche Metallskulpturen entstanden. dir

Schirmherr Burkhard C. Kosminski, Schauspielintendant und Betriebsleiter am Nationaltheater Mannheim, wurde mit einem leicht bedauernden Unterton angekündigt. Er wird Mannheim in Richtung des Württembergischen Staatstheaters Stuttgart verlassen. „Ich gehe schweren Herzens, weil ich mich in Mannheim sehr wohlfühle“, bekannte er und lobte den Kulturarbeitskreis: „Was Sie hier machen, ist sehr außergewöhnlich: Sie stellen mit Kultur Verbindung her.“