Kunst trifft Musik – im Zeichen von Toleranz

Bäume als Symbol für Freiheit

Im vorderen Bereich des Foyers präsentierten Schüler der Mittel- und Unterstufe ihre Werke. „Toleranz“ in Großbuchstaben aus Pappkarton lautete auch ihr Credo. Ihr Wunsch nach Freiheit ließ buntbemalte und fantasievoll verzierte Bäume in den Himmel wachsen. Kreatives Schuh-Design wechselte ab mit moderner Roboter-Technik. Außerdem stellte die Kunst AG neben selbst gebauten Handpuppen ihre selbst gestalteten Bühnenbilder zur letzten Theateraufführung im Rahmen der Kulturtage, „Der Drache“, vor. „Während die Stellwände immer relativ schnell in der Versenkung verschwinden, haben die Schüler hier mal die Möglichkeit, ihre Bilder zu zeigen“, freute sich AG-Leiter Trisz Razavi.

Der Unterstufenchor unter Leitung von Henriette Götz begeisterte unter anderem mit dem Pink-Hit „What about us“. Nach witzigen Werbespots der Klassen 10a und 10c sorgte die Bläser-AG unter Leitung von Lisa Walter mit flotter Marschmusik für Stimmung. Mit einer szenischen Darstellung zum Song „Master of the House“ aus dem Musical „Les Miserable“ amüsierte der Oberstufenchor unter Leitung von Jens Holzinger das kräftig applaudierende Publikum. Mit fetzigen Rhythmen ließ die Band-AG die Präsentation ausklingen.

