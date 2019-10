Kunterbunter Bauernhof

„Heute haben wir ganz viele Hühner, Kühe und Schafe zu Gast“ begrüßte Bibliotheksleiterin Christina Kaub gemeinsam mit ihrer Kollegin Kerstin Kalinke die Gäste des Kinderfestes in der Stadtbibliothek Vogelstang. Seit über zehn Jahren organisiert der Freundeskreis einen bunten Nachmittag, in diesem Herbst stand die Veranstaltung unter dem Motto „Der Bauernhof“. Die Kinder der dritten Klasse der Vogelstangschule hatten zuvor im Unterricht Bilder vom Leben auf dem Land gemalt. Passend zum Thema eröffneten sie die eigene Ausstellung mit dem Lied „Old Macdonald had a farm“.

Die Leiterinnen freuten sich besonders über den Besuch von Familien, die sonst eher selten den Weg in die Bibliothek finden. „Bei diesem Fest können die Kinder sehen, wie viel Schönes wir für sie haben“, meinte Kaub. Einige Mädchen und Jungen warteten bereits ungeduldig, bis sie endlich an die Bastelstände durften.

Auf dem Tisch des Jugendhauses Vogelstang tummelte sich ein Hahn mit stolzgeschwelltem Kamm neben einem flauschigen weißen Schaf. Beide Figuren hatten die Kinder aus alten Klopapierrollen gefertigt. Am Stand gegenüber zeichnete die sechsjährige Lea ganz konzentriert die Umrisse eines Pferdes auf Pappe, um es später auszuschneiden. „Pferde sind meine Lieblingstiere“, verkündete sie stolz in die Runde. Am nächsten Stand verzierten die kleinen Künstler Stofftaschen mit bunten Farben. Nebenan streuten junge Hobbygärtner Kressesamen in die vorbereiteten Töpfe.

Eine lange Schlange bildete sich beim Kinderschminken. Während sich das Gesicht der siebenjährigen Ebru langsam in ein süßes Kätzchen verwandelte, diskutierten ihre beiden Freundinnen noch eifrig, welches Motiv sie sich wünschen könnten.

Eltern, die ihre Sprösslinge nicht beim Basteln unterstützten, machten es sich bei Kaffee und Kuchen gemütlich oder stöberten auf dem Bücherflohmarkt. An den beiden Musikclowns Finkelstayjn und Buff hatten sowohl die Kleinen als auch die Erwachsenen viel Spaß. as

Freitag, 25.10.2019