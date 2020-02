Lauf-Team sucht Verstärkung

Die Gruppe Vogelstang des Vereins Frauenselbsthilfe nach Krebs will am 26. Juni wieder am Benefizlauf für das Nationale Tumorzentrum Heidelberg, dem sogenannten NCT-Lauf, teilnehmen. Wichtig ist es der Gruppe dabei, die Forschungsprojekte am Tumorzentrum zu unterstützen und sich bei der Benefiz-Veranstaltung zu präsentieren. Zum Lauf sucht das Team jetzt noch Verstärkung. Wer mitlaufen will, soll sich bei Gruppenleiterin Cornelia Bajohr-Vieweg, Tel. 0621/705454, melden. Die Vorbereitungen zum Lauf finden wieder am Vogelstang-See statt. Die Trainingszeiten werden den Teilnehmern dann nach Anmeldeschluss mitgeteilt. red/scho

