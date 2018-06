Anzeige

Die Erschließung des Taylor-Gewerbegebiets mit der Abwicklung des durch die angesiedelten Logistikunternehmen einhergehenden Schwerlastverkehrs ist nach Meinung der Vogelstängler Bezirksbeiräte nach wie vor unbefriedigend gelöst. Deutliche Worte gab es deshalb bei der jüngsten öffentlichen Sitzung in Richtung Verwaltungsbank. Doch während sich die Stadtteilpolitiker teilweise in Rage redeten, kam von Seiten der Bürger keine einzige Wortmeldung. Sie haben die Hoffnung wohl aufgegeben, dass sich hinsichtlich Verkehrsbelastung, Lärm- und Schadstoffemissionen zu ihren Gunsten noch etwas ändert.

Die Anmerkungen der Verwaltungsvertreter wiesen klar in diese Richtung. „Laut, aber nicht laut genug“, bedauerte Ulrike Kleemann. Anne Pieper von der MWS Projektentwicklungsgesellschaft verwies auf den Abwägungsprozess im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens: „Der Park wird so gebaut und die Unterbrechung kommt so“, sah sie keinerlei Spielraum für nachträgliche Korrekturen bei der Gestaltung des Rosslauer Wegs mehr. Der Bezirksbeirat hatte von Anfang an davor gewarnt, diesen durch den Grünzug, der sich durch Taylor zieht, zu zerschneiden. Im Ergebnis wird die direkte Verbindung zwischen Spreewaldallee und Magdeburger Straße gekappt, was zur Folge hat, dass die Lkw alle den Umweg über die Chemnitzer Straße nehmen müssen.

Nicht zum Wohle der Bürger

„Man hat hier Tatsachen geschaffen und zementiert – unverschämt“, hielt CDU-Sprecher Volker Kögel mit seinem Unmut nicht hinterm Berg. Jetzt, wo sich zeige, dass eine direkte Anbindung der Spreewaldallee an die B 38 nicht möglich sei, räche es sich, dass man die Möglichkeit einer durchgängigen Verbindung im Rosslauer Weg nicht offen gelassen habe. SPD-Sprecher Uwe Sievers äußerte sein Unverständnis, warum man nicht zum Wohle der betroffenen Bürger entscheide und sich stattdessen mit aller Gewalt an die gesetzlichen Vorgaben halte. Als „Schlag ins Gesicht“ wertete Gunter U. Heinrich (ML/Freie Wähler) die Stellungnahme der Verwaltung. „Sie spielen das Thema runter. Wir haben in diesem Bereich Schwerlastverkehr rund um die Uhr. Die Leute verlassen teilweise ihre Quartiere, weil es nicht mehr auszuhalten ist.“ Die Lebensqualität der Menschen dürfe nicht auf der Strecke bleiben.