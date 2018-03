Lerneffekt trotz Außenseiterrolle

Anzeige

Gutes Zusammenspiel

Das Team der U 18 versteht sich gut. „Auch abseits des Sports unternehmen wir zusammen etwas“, erzählte Uphoff. Mit dem Erreichen der Qualifikation wolle man nun schauen, was komme, wie sie vor Anpfiff erklärte. Daumen drücken hieß es gleichfalls für Wolfgang Gottmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit in der Volleyballabteilung. „Vor zwei Jahren haben wir ein Regionalspielfest für die jüngeren Jahrgänge ausgetragen, da waren noch mehr Eltern vor Ort.“

Auch auf der Süddeutschen Meisterschaft konnten die Gastgeber viel Publikum begrüßen. „Schön, dass wir diesen Wettkampf ausrichten dürfen“, meinte Gottmann. Damit könne sich der Verein toll nach außen präsentieren. Um weiter an Volleyballnachwuchs zu kommen, kooperiert der SSV mit verschiedenen Schulen. Im Turnier reichte es trotzdem nur für den sechsten Platz. Die MTV Allianz Stuttgart sicherte sich den Titel. Auch die zweitplatzierten Damen aus Eislingen schafften die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Trainer Andreas Zinser war trotzdem zufrieden: „Für uns heißt es, in den kommenden Jahren wieder anzugreifen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018