„Mit dem Stadtteil eng verzahnt“

Wer derzeit an einer der großen Baustellen auf der Vogelstang vorbei kommt, dem sticht es ins Auge: Das neue Fritz-Esser-Haus wächst in die Höhe, die Immobilie nimmt deutlich Gestalt an. Bis Ende kommenden Jahres soll das Haus bezugsfertig sein. Es verfügt dann über 120 stationäre Pflegeplätze im Einzelzimmer sowie 15 Plätze in der Tagespflege, zusätzlich bietet die Arbeiterwohlfahrt (Awo), die das Haus führt, auch ambulante Pflege sowie betreutes Wohnen an.

Freilich bemerkt Awo-Vorstands-Chefin Angelika Weinkötz in jüngster Zeit eine gewisse Verunsicherung im Stadtteil, wenn es um die künftige Preisgestaltung in der Einrichtung geht: „Bei uns häufen sich derzeit die Anfragen. Viele ältere Menschen aus dem Stadtteil machen sich Sorgen, das das dann zu teuer wird“, bekennt sie. Und widerspricht energisch: „Wir werden mit dem Investitionskostensatz, der ja bei Neubauten zwangsläufig höher ist wegen der höheren Auflagen an solche Einrichtungen, im Mittelfeld liegen“. Will heißen: „Bei uns werden die Preise nicht durch die Decke schießen, nur weil wir neu gebaut haben“.

Als Bauherrn hat sich die Arbeiterwohlfahrt nach einer Ausschreibung für ein Mannheimer Unternehmen entschieden: Diringer & Scheidel. Das baut errichtet an gleicher Stelle in einem anderen Trakt des Baus ab Frühjahr 2022 44 Senioren-Eigentumswohnungen mit Pflegeservice. „Das verwirrt die Menschen etwas, die bei uns anfragen.“ Denn Diringer & Scheidel vermarktet derzeit die Pflege-Appartements mit Wohnflächen zwischen 53 und 117 Quadratmetern zur Kapitalanlage im Einzelvertrieb, „und wir bemerken, dass die Anrufer das mit unseren Pflegeplätzen verwechseln“.

Ein Stück Lebensqualität

Gunther U. Heinrich, der Vorsitzende des Gemeinnützigen Bürgervereins, kennt diese Anfragen: „Die kommen auch bei uns an“, sagt er – und hat daher vorgeschlagen, dass die Awo eine Informationsveranstaltung anbietet. „Das machen wir gerne“, verspricht Angelika Weinkötz, „nur derzeit ist es wegen der Pandemie schwierig“. Die Lösung soll nun anders aussehen: „Wir werden zunächst eine Infobroschüre erstellen und an die Haushalte verteilen. Dann, im Sommer 2021, wollen wir, wenn die Bestimmungen es bis dahin zulassen, zu einer großen Informationsveranstaltung einladen“.

Die Versorgung, Pflege und Beratung älterer Menschen sei für die Menschen im Stadtteil, dem mit dem höchsten Altersdurchschnitt in ganz Mannheim (wir berichteten), von zentraler Bedeutung, betont Heinrich: „Das ist ein Stück Lebensqualität, das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen“. Das Fritz-Esser-Haus spiele dabei eine zentrale Rolle, „das war von Anfang an mit dem damals noch jungen Stadtteil verbunden, und es gibt viele Anknüpfungspunkte. Beispielsweise kommen Menschen, die in den Seniorenwohnungen der GBG im Jenaer Weg wohnen, gerne hierher, sei es zum Essen, zum Kaffeenachmittag oder zu anderen Veranstaltungen“, lobt der Bürgervereinsvorsitzende. „Wir sind von jeher mit dem Stadtteil eng verzahnt“, resümiert Weinkötz, „und das wird auch so bleiben“.

Heinrich sieht hier ein „Carrée der kurzen Wege“ mit dem Fritz-Esser-Haus, den Seniorenwohnungen, dem Bürgerverein und – bisher – dem Seniorentreff der vereins für Kranken- und Altenpflege (KAV).

Heim eine „idealer Standort“

Wegen der Auflösung des Vereins wird der Treff im Jenaer Weg nicht fortgeführt, ohnehin hatte er seine Türen seit Beginn des Corona-Lockdowns geschlossen. Die Stadt will nun ihrerseits ihr System der Altenhilfe auf der Vogelstang neu aufstellen und sucht derzeit gleichzeitig nach deutlich größeren, aber ebenso zentralen und verkehrstechnisch gut angebundenen Räumlichkeiten (wir berichteten).

Helga Enger, die lange Jahre mit höchsten Engagement den KAV und seine vielfältigen Aktivitäten für ältere Menschen im Stadtteil geführt hat, hat dazu eine klare Meinung: „Ich würde in jedem Fall dafür plädieren, den Seniorentreff im Fritz-Esser-Haus anzusiedeln. Das wäre aus meiner Sicht und vor dem Hintergrund meiner Erfahrung der beste Standort“.

